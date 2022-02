Calciomercato Juventus, arriva Bremer: c’è la ‘sentenza’

Per il futuro di Bremer, centrale del Torino, la scelta sembra già essere stata fatta: arriva il verdetto

Derby della Mole in programma questa sera per la prima gara della ventiseiesima giornata di Serie A. Uno dei calciatori più attesi in Juventus-Torino è sicuramente il difensore brasiliano Bremer.

Fresco di rinnovo con i granata fino al 2024, il 26enne è uno dei nomi più chiacchierati in tema calciomercato. Piace, ad esempio, agli stessi bianconeri, è seguito dall’Inter, il Milan ci ha messo gli occhi e anche il Napoli segue le sue prestazioni con interesse. Il suo futuro però sembrerebbe già essere segnato, almeno stando a quanto credono i tifosi che hanno risposto al sondaggio pubblicato sul canale Telegram di Calciomercato.it. La domanda era riferita proprio al futuro di Bremer, conteso dalle grandi di Serie A: “In estate quale club dovrebbe scegliere il centrale se dovesse restare in Serie A?”

Calciomercato, Bremer alla Juventus: la sentenza

Le possibili risposte facevano riferimento proprio alle grandi interessate al brasiliano: dalla Juventus all’Inter, dal Milan al Napoli. La ‘sentenza’ però è chiara è vede i bianconeri prevalere in maniera netta.

Le preferenze per il Napoli, infatti, sono state appena il 6%, due punti percentuali in più rispetto al generico altro (4%). Raccoglie qualche consenso in più l’Inter, indicata come meta possibile dal 18% degli utenti. Il Milan arriva al 19%, appena un punto percentuale in più rispetto ai cugini, mentre per la Juventus è un vero e proprio plebiscito: ben il 53% delle risposte è andato ai bianconeri.

E’ quindi un trasferimento nella stessa città quello più probabile, almeno per chi ha risposto al sondaggio sul canale Telegram di Calciomercato.it. Per convincere Cairo però a cedere il suo ‘gioiello’, la dirigenza della Juventus dovrà venire incontro alle richieste economiche del club granata, che con il rinnovo appena firmato potrà trattare da una posizione di maggior forza.