La Roma risponde alla Juventus, derby infuocato e colpo gratis

Derby infinito tra le due squadre della capitale che sfocia sul mercato

Nell’ultimo turno di campionato prima della pausa nazionali, la Roma di José Mourinho si è presa una bella rivincita sui rivali della Lazio. Al successo biancoceleste dell’andata, i giallorossi hanno infatti risposto con un sonoro 3-0 ed una prestazione che certifica il momento di assoluta brillantezza vissuto tra campionato e Conference League.

Una rivalità tra le più accese del nostro campionato, come testimoniato dall’importanza che gli stessi tifosi dei due club attribuiscono ogni anno ai due incroci di campionato. Alla competitività del campo, però, spesso viene accompagnata anche quella sul mercato. Nello specifico, in vista della prossima estate, Roma e Lazio potrebbero ingaggiare un duello entusiasmante per un obiettivo condiviso sui taccuini di mercato di Tare e Tiago Pinto. Si tratta di un papabile parametro zero, dato in uscita dalla Juventus per la scadenza del contratto.

Calciomercato Roma e Lazio, chieste informazioni per Bernardeschi

No, non si tratta di Paulo Dybala. L’ingaggio richiesto dall’argentino – che va oltre i 7 milioni di euro netti a stagione – sarebbe difatti inavvicinabile per entrambi i club. Più semplice e meno costoso arrivare invece a Federico Bernardeschi, altro bianconero in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Come rivelato dall’indiscrezione di mercato diffusa da ‘Sportmediaset’, la Lazio sarebbe stato il primo club a piombare sul calciatore. Nelle ultime ore, però, anche la Roma avrebbe chiesto informazioni al suo entourage, capitanato dall’agente Federico Pastorello.

Un calciatore che negli ultimi anni non ha trovato particolare spazio alla Juventus, ma che in Nazionale la scorsa estate ha dimostrato invece di poter essere un esterno di assoluto valore tecnico, dotato di tanta personalità. Qualora non dovesse trovare l’accordo per il rinnovo bianconero, quelle romane potrebbero essere due piazze particolarmente invitanti nelle quali rilanciarsi.