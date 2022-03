Salah alla Juventus: “Onorato della chiamata” | Altro addio dopo Dybala

Paulo Dybala lascerà la Juventus a fine stagione: Mohamed Salah è il sogno proibito del club bianconero per l’attacco di Allegri

La Juventus darà l’addio a fine stagione a Paulo Dybala dopo sette stagioni e (finora) 113 reti segnate in bianconero considerando tutte le competizioni.

Rottura tra il numero dieci e la ‘Vecchia Signora’ dopo l’ultimo summit alla Continassa, con l’argentino ex Palermo che si libererà così a parametro zero il prossimo 30 giugno. Dybala potrebbe però non essere il solo giocatore in scadenza a lasciare Torino. In bilico infatti c’è anche il futuro di Federico Bernardeschi che di recente ha cambiato agente affidandosi a Pastorello.

Al momento le parti sembrano lontane sul prolungamento, con la strada tutta in salita per la conferma in bianconero: “Bernardeschi è con un piede e mezzo fuori dalla Juventus. L’offerta di di rinnovo della società è veramente al ribasso”, sottolinea il giornalista Luca Momblano. Il numero 20 e Nazionale azzurro attualmente percepisce uno stipendio da 4 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi come Dybala: contatto con Salah

Momblano, oltre alla vicenda Bernardeschi, si è soffermato anche sull’erede di Dybala nell’attacco di Massimiliano Allegri. Il sogno proibito del tecnico toscano sarebbe Mohamed Salah che potrebbe lasciare il Liverpool senza il rinnovo del contratto in scadenza tra un anno: “Non ha respinto la Juve, il procuratore non l’ha respinta, anzi. Ha chiesto, credo che lo abbia fatto anche con le altre società che hanno in mano il malcontento del giocatore, di aggiornarsi a dopo la qualificazione ai Mondiali. Alla Juventus ha detto di essere molto molto onorato della chiamata“, ha rivelato il giornalista intervenendo a ‘Juventibus’. Zaniolo, Raspadori e Martial sono le altre piste battute da Cherubini, Nedved e Arrivabene per coprire la prossima estate il vuoto lasciato da Dybala nello scacchiere offensivo di Allegri.