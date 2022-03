Ritorno di fiamma per dimenticare Dybala: doppio colpo ‘gratis’ per Allegri

La Juventus subito a caccia di un sostituto di Dybala dopo aver ufficializzato il divorzio a fine stagione con il numero dieci argentino

L’addio di Paulo Dybala alla Juventus a fine stagione ha scosso inevitabilmente l’ambiente bianconero, con il numero dieci che non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno.

E’ già iniziato quindi il post Dybala alla Continassa, con al dirigenza della ‘Vecchia Signora’ che sta valutando diverse piste per sostituire al meglio la ‘Joya’ nello scacchiere offensivo di Massimiliano Allegri. Il nome più caldo in questo senso rimane quello di Nicolò Zaniolo: la Juventus è pronta all’assalto in caso di fumata nera tra la Roma e il gioiello della Nazionale sul prolungamento contrattuale.

Altro profilo che stuzzica Cherubini e Nedved è sicuramente Giacomo Raspadori, con il Dg del Sassuolo Carnevali che nei giorni scorsi ha aperto ad una nuova trattativa con i bianconeri dopo l’affare Locatelli. Il sodalizio emiliano valuta circa 25 milioni il giovane attaccante, in passato accostato con forza pure all’Inter. La Roma invece per Zaniolo parte da una base non inferiore ai 40 milioni.

Calciomercato Juventus, Martial più Pogba per Allegri: doppio colpo dal Manchester United

Cifre non banali: così la Juventus cercherebbe una terza via, a costi e formule più accessibili. Come scrive ‘La Stampa’, la dirigenza della Continassa penserebbe anche a un turno di fiamma per Anthony Martial che sta faticando e tanto in prestito al Siviglia. Cherubini potrebbe quindi tentare una nuova offensiva per il francese, a caccia di riscatto e che lascerà (a meno di clamorose sorprese) il Manchester United in estate. In questo caso la Juve proverebbe a imbastire una trattativa in prestito con diritto di riscatto.

E all’Old Trafford c’è pure quel Paul Pogba (in scadenza di contratto) che stuzzica sempre la fantasia di Allegri per cambiare marcia a centrocampo. Un doppio colpo ‘gratis’ dallo United che certamente ribalterebbe il mercato della Juventus e lo scacchiere del tecnico toscano in vista della prossima estate.