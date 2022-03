Zaniolo alla Juventus, i dubbi e le cifre: ecco cosa manca

Nicolò Zaniolo è in prima fila per il post Dybala, tutti i dubbi e le cifre per la Juventus: le ultimissime

È iniziato il post Dybala in casa Juventus e il toto-nomi per la successione del numero 10 bianconero, che saluterà a fine stagione a parametro zero.

In prima fila c’è sempre Nicolò Zaniolo: il talento della Roma è in scadenza di contratto nel 2024 e ormai da mesi sul taccuino della dirigenza bianconera. A CMIT TV, Ivan Reggiani ha addirittura annunciato: “È quasi un’operazione arrivata a definizione. Mi hanno detto che Vigorelli si sveglia e va a Torino. Cifre? Zaniolo varrebbe 100 milioni, ma in questo momento da 60 milioni di euro più 6-7 di stipendio, un po’ come Chiesa. Per la Juve sarebbe un grande acquisto, perché darebbe un profilo italiano importante”. Tuttavia, sono ancora diversi gli ostacoli e anche i dubbi della Juventus prima del vero affondo per il giocatore.

Calciomercato Juventus, tutti gli ostacoli per arrivare a Zaniolo

Il primo dubbio della Juventus è tattico: da esterno nel 4-3-3, infatti, a Zaniolo mancano ancora gol e assist come dimostrato nella Roma di Mourinho. Sta invece facendo meglio al fianco di Abraham, più da seconda punta, ma in ogni caso dovrà evolversi in caso di trasferimento in bianconero. Il principale ostacolo è poi rappresentato dalla richiesta iniziale della Roma: 70 milioni di euro, una cifra non sostenibile dalla società bianconera dopo l’investimento Vlahovic. A giugno il talento giallorosso sarà a due anni dalla scadenza, fissata nel 2024, e la Juve vuole spendere al massimo 40 milioni di euro. Si è inoltre parlato di contropartite come McKennie o Kean, anche se la Roma sembra al momento orientata ad accettare solo cash. Si profilano mesi piuttosto infuocati sul fronte Zaniolo-Juventus.