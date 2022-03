CMIT TV | “Fatta per Zaniolo alla Juve e non arriva da solo”

La Juventus ha tutta l’intenzione di migliorare nettamente la rosa, soprattutto a centrocampo. Zaniolo vicinissimo e non solo

Il destino della Juventus, negli ultimi mesi, è legato inevitabilmente a grandi novità sul calciomercato.

I bianconeri, dopo aver sistemato l’attacco con l’arrivo di Dusan Vlahovic, ha grandi piani anche per il centrocampo. Ivan Reggiani ne ha parlato ai microfoni della CMIT TV: “Zaniolo e Salah come sostituti di Dybala alla Juve? Salah ha trovato una dimensione in Inghilterra che è fuori dal comune. Ha una comunità nei suoi conterranei, un apprezzamento dalla società fuori da ogni idea. Non penso si possa muovere dal Liverpool, anche perché quest’anno sarà una delle squadre più ricche d’Europa: stanno facendo un lavoro unico nel mondo del calcio”. Discorso completamente diverso per Zaniolo: “È quasi un’operazione arrivata a definizione. Mi hanno detto che Vigorelli si sveglia e va a Torino. Cifre? Zaniolo varrebbe 100 milioni, ma in questo momento da 60 milioni di euro più 6-7 di stipendio, un po’ come Chiesa. Per la Juve sarebbe un grande acquisto, perché darebbe un profilo italiano importante”.

Calciomercato Juventus, oltre a Zaniolo c’è Milinkovic

Reggiani, invece, ha un’opinione non proprio positiva sul ritorno di Paul Pogba alla Juventus: “Per quanto possa recepire io, mi sembra un ragazzo in parabola discendente, che non ha più fame. Ha reso l’impossibile quando aveva fame, oggi lo vedo un po’ seduto nella resa in campo e quella che può essere una prospettiva. Resta un talento incredibile, ma la Juve non ha bisogno di questi giocatori, ma di talenti che rientrino nella logica di Vlahovic e di Chiesa anche a centrocampo. Milinkovic-Savic dove va? Su di lui ci punterei tutto e se fossi la Juve lo prenderei domani mattina. Penso che Lotito lo molli – annuncia Reggiani -; poi c’è un team di agenti che girano intorno a lui e collegati a lui, la trattativa ha molto senso. Penso che Vlahovic possa dare una grande spinta a Milinkovic-Savic per arrivare a Torino. Io andrei di corsa, farebbe 40 assist a stagione! Diventerebbe un tandem straordinario”.