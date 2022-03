La Juve lo riporta in Serie A, contratto quadriennale e firma

Novità di calciomercato molto importanti per la Juventus. L’ex Serie A torna in Italia per vestire la maglia bianconera

Non solo giovani di grande prospettiva futura e già con un presente importante come Vlahovic, per rilanciarsi in Italia e soprattutto in Europa la Juventus guarda all’estero, a profili già pronti e che conoscono alla perfezione il calcio italiano. Vedi Rudiger ma anche Jorginho, entrambi compagni al Chelsea ed entrambi molto graditi ad Allegri.

Se per Rudiger, in scadenza a giugno, sono arrivate smentite alla notizia di un accordo già raggiunto, per l’italo-brasiliano – il cui agente proprio a Calciomercato.it ha confermato l’interesse della Juve per il suo assistito – continuano invece a giungere conferme.

Carlo Laudisa de ‘La Gazzetta dello Sport’ dà per certo il trasferimento dell’ex Napoli dai ‘Blues’ alla Juve: “Jorginho scalda i motori per la sua Italia, le parole del suo procuratore confermano tutte le indiscrezioni di queste settimane. Lui parla anche di Milan, ma la realtà è che ha parlato con Cherubini in queste settimane. La Juventus è pronta ad accoglierlo, c’è un quadriennale per lui“.

Calciomercato Juventus, colpo Jorginho: “E’ tutto pronto. Il suo futuro è bianconero”

“C’è un’offerta che tiene conto anche del Decreto Crescita – ha aggiunto Laudisa a proposito di Jorginho, in scadenza nel 2023 a fronte di Quindi alla Juve è tutto pronto per accogliere il suo rientro in Italia, può essere lui il regista per Allegri. Questo è un elemento che va contemperato con i problemi del Chelsea, che non può fare trattative in questo momento. Anche il rinnovo con i Blues è fuori luogo, perché ormai il suo futuro è disegnato, è bianconero“, ha concluso Laudisa.