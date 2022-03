Cambio di rotta sul rinnovo: si complica il super affare per la Juve

Si potrebbe complicare una delle piste più seguite dalla Juventus per il prossimo mercato: cambio di rotta sul rinnovo di contratto

I bianconeri hanno un finale di stagione da giocarsi nel migliore dei modi, con la Coppa Italia come obiettivo e lo scudetto come sogno proibito: nel frattempo, è iniziata la rivoluzione in vista dell’anno prossimo.

La prima mossa della Juventus è stato l’acquisto di Dusan Vlahovic nel mercato di gennaio, intorno a lui verrà edificata la squadra dei prossimi anni. La seconda mossa è stato l’addio a Paulo Dybala, che avverrà in estate a parametro zero. La scelta di tagliare l’argentino è dettata dalle nuove esigenze tecniche, che si tradurranno in operazioni di mercato questa estate, e da incombenze economiche: senza la ‘Joya’ si libera un’altra fetta importante a livello di bilancio che potrà essere investita. Uno degli obiettivi della Juventus, però, rischia di complicarsi notevolmente.

Calciomercato Juventus, non solo Rudiger | Rischia di sfumare Araujo per la difesa

Oltre all’attacco, anche il centrocampo e la difesa dovranno essere sistemati dalla Juventus nel prossimo mercato. Riguardo alla retroguardia, come vi abbiamo rivelato su Calciomercato.it, ai bianconeri piace molto il profilo di Ronald Araujo. Il centrale uruguaiano è in scadenza di contratto con il Barcellona nel 2023 e potrebbe rappresentare un grande rinforzo per ‘Madama’: a soli 23 anni, infatti, Massimiliano Allegri avrebbe a disposizione un difensore di sicuro affidamento.

Non c’è solamente Antonio Rudiger nei piani della Juventus, come detto, oltre al centrale del Chelsea piace anche Araujo. Secondo quanto rivelato da ‘Radio Catalunya’, però, il Barcellona avrebbe deciso di stringere una volta per tutte e avrebbe presentato un’offerta di rinnovo definitiva all’entourage dell’uruguaiano. In caso di mancato accordo, sarà addio immediato. La Juventus osserva con enorme attenzione quanto sta succedendo a Barcellona, il prossimo centrale potrebbe arrivare proprio dai blaugrana.