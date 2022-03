Un altro Vlahovic per la Juve, 70 milioni per il nuovo numero 10

La Juve potrebbe mettere a segno un’operazione molto importante sul calciomercato. Il costo, però, è già di 70 milioni di euro

Dusan Vlahovic alla Juventus è stato un autentico terremoto in Serie A. Il bomber serbo, passato dalla Fiorentina in bianconero per 70 milioni di euro, ha già svoltato la squadra di Massimiliano Allegri, in netta crescita nel girone di ritorno.

Sistemato, quindi, il numero nove, ora la Vecchia Signora dovrà concentrarsi sul dieci. E non è cosa facile vista la tradizione juventina e i grandissimi campioni che l’hanno portato sulle spalle quel numero. L’addio di Paulo Dybala, ormai chiaro e deciso, ha consegnato a tifosi e addetti ai lavori questa realtà: in estate ci sarà da scegliere e da spendere per arrivare al nuovo trequartista/seconda punta. E molti indizi conducono al profilo di Nicolò Zaniolo. L’ex Inter piace ai bianconeri ed è vero anche il contrario: il ragazzo gradisce la destinazione e ha un contratto in scadenza nel 2024. In più vorrebbe restare in Italia. Uno scenario che, già con queste premesse, sembra delineato. Eppure, poi ci sono le cifre, oltre al campo e tutto dovrà combaciare alla perfezione. Non sarà facile.

Calciomercato Juve, le cifre e il piano per Zaniolo

La Roma, nonostante il rapporto con Zaniolo non sia ai massimi, non lascerebbe andare il suo gioiello per pochi spicci, anzi. L’addio si consumerebbe solo in caso di offerta adeguata. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, la valutazione dei capitolini partirebbe dai 70 milioni, solo cash. Sarebbero, inoltre, meno gradite le offerte con contropartite tecniche, e quindi l’inserimento di Weston McKennie. Inoltre, c’è anche il 15% che la Roma deve riconoscere all’Inter in caso vendita. E per questo i nerazzurri tifano per l’asta.

Uno scenario che, in generale, ricorda molto la situazione Vlahovic alla Fiorentina, quando a fare la differenza fu la volontà ferrea del calciatore. Vedremo cosa accadrà con Zaniolo, anche se, come vi abbiamo riportato negli ultimi giorni, ci risulta che la richiesta della Roma sia decisamente più bassa e si attesti intorno ai 40 milioni di euro. Insomma, qualcosa si muove attorno a Zaniolo e alla Juventus: un matrimonio che (quasi) tutti vogliono, ma che non sarà così facile da concretizzare.