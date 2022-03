Rivoluzione Inter, Dybala solo a due condizioni

L’Inter pregusta il colpo Dybala, Marotta ci pensa ma l’intreccio di mercato per la ‘Joya’ in nerazzurro passa

Dopo il clamoroso addio, che si è consumato l’altro giorno, tra Dybala e la Juventus, ora occhi puntati sul futuro dell’argentino, e non potrebbe essere altrimenti. Un giocatore del genere a parametro zero può essere una ghiotta opportunità per chiunque possa permetterselo.

Le pretendenti alla ‘Joya’ non mancano di certo e sono piuttosto numerose. L’Inter ci pensa eccome, ma Daniel Martinez, alla CMIT TV, ha invitato a non sottovalutare le possibilità di un inserimento del Barcellona. I blaugrana, dopo il colpo Kessie, ormai di fatto già messo a segno, potrebbero rivolgersi alla Serie A per un altro interessantissimo parametro zero. Tra i nerazzurri, lo sponsor più ovvio per l’argentino è quel Beppe Marotta che fu protagonista del suo acquisto dal Palermo, sette anni fa, e da sempre suo grandissimo estimatore. Ma a Milano si intende procedere con cautela. La ‘Joya’ interessa, certo che sì, ma il suo arrivo sarebbe fattibile soltanto a due condizioni.

Inter, Marotta prepara l’assalto a Dybala ma la chiave è…Lautaro

Marotta sarebbe disposto, di suo, a fare follie economicamente per accaparrarsi l’attuale numero 10 della Juventus. Ma c’è da fare i conti, come ricorda ‘Tuttosport’, con una situazione economica non semplicissima per i nerazzurri. Per fare spazio all’ingaggio di Dybala (almeno 7 milioni a stagione), occorrerà non soltanto liberare il monte stipendi da alcuni nomi ormai giunti a fine ciclo come Vidal e Sanchez, ma anche una cessione pesante. Una cessione che potrebbe essere quella di Lautaro Martinez. Non soltanto perché il ‘Toro’ è quello, nella rosa interista, che ha più mercato, ma anche perché la coesistenza tra i due, dal punto di vista tecnico, appare assai difficile. Si tratterebbe di una coppia non ben assortita e dunque il destino dell’uno, di fatto, ‘dipende’ da quello dell’altro, in nerazzurro.