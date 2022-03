CMIT TV | Rottura Dybala-Juventus, irruzione lampo e Inter avvisata

Paulo Dybala non rinnoverà con la Juventus dopo la fumata nera di questo pomeriggio con la dirigenza

La prossima estate, dopo un matrimonio durato 7 anni, Paulo Dybala lascerà la Juventus. L’incontro in programma questo pomeriggio tra l’agente Jorge Antun e la dirigenza bianconera non ha limato le enormi distanze sul rinnovo, portando le parti ad una rottura che sembra ormai definitiva.

L’argentino da adesso in avanti ascolterà seriamente le offerte nei suoi confronti, dopo i primi sondaggi preliminari che l’agente ha portato avanti nelle ultime settimane. Per commentare l’addio della Joya a costo zero, sulla CMIT TV abbiamo sentito l’esperto giornalista di ‘ESPN’, Daniel Martinez: “Dybala a giugno sarà un calciatore svincolato e a me dispiace”.

Secondo il corrispondente argentino, in Italia dal 1999, Inter e Atletico Madrid non sono gli unici club attivi sul calciatore: “Aggiungerei anche il Tottenham. E il Barcellona ha sempre una buona possibilità. Cerco di mettermi nei panni di Dybala. Questo è l’anno del mondiale e vuole stare in Nazionale, se che davanti ha un mostro sacro come Messi, ma un giocatore con la sua qualità può ritagliarsi sempre spazio. Vero che c’è Messi, ma non c’è Aguero e può ritagliarsi le sue possibilità”.

Mondiale che diventa dunque l’obiettivo numero uno della Joya, dopo aver trascorso due stagioni molto complicate tra Covid e tanti infortuni: “Dybala è un giocatore che ha una tecnica fuori dal normale. E’ mancata la continuità ultimamente, a causa di infortuni ripetuti. In questo senso il post-Covid è stato letale, non è uscito al 100% dopo il virus. Prima del Covid se qualcuno mi avesse detto che sarebbe andato via, avrei detto che non sarebbe stato possibile perché è l’ideale per la Juventus. Fino a quel momento era molto più facile che rinnovasse che no. Non l’ha fatto perché da lì in poi sono successe diverse situazioni, il mercato di oggi è più austero”.

Calciomercato Juventus, le possibili destinazioni di Dybala

Come ricordato da Martinez in diretta ai nostri microfoni, l’addio è stato dettato dal ridimensionamento dell’offerta della Juventus per il rinnovo: “Le cifre che avevano concordato non sono state quelle che dopo si potevano applicare, all’inizio chiedeva 15 milioni con bonus inclusi. Poi erano arrivati ad un accordo ad ottobre che si è inceppato, perché è cambiato il mercato e sono cambiate le performance di Dybala. Il suo entourage ha mantenuto per diverso tempo certe richieste, la Juventus li ha abbassati ulteriormente e le circostanze fanno sì che uno come Dybala sia molto appetibile a costo zero”.

Tra i club che già si sono mossi per Dybala, in Serie A l’Inter è chiaramente avvantaggiata sulle concorrenti: “Chi ha più possibilità nel mercato italiano è l’Inter, che in Marotta l’uomo che lo ha portato alla Juventus. Si parla molto anche dell’Atletico Madrid e del Tottenham, con Paratici. La Juventus potrà trovare un rimpiazzo per Dybala e lo stesso Dybala avrà sicuramente un mercato molto ricco. Non avrà problemi a trovare una nuova sistemazione a costo zero in un progetto importante. Dove andrà dipenderà da quanto sarà importante per quel progetto nell’immediato, la chiave per lui è conquistare il Mondiale”.

La pista spagnola, però, è quella che più potrebbe intrigare la Joya: “L’Atletico è uno di quelli, sappiamo che c’è stato un incontro a Madrid in un noto ristorante argentino e sappiamo dei contatti con il Cholo Simeone e la valutazione molto positiva che ha sempre fatto di Paulo Dybala. L’uscita di Suarez apre quello scenario, ma attenzione da Barcellona dove mi dicono che in questa situazione c’è la possibilità che possa entrare nella trattativa. Se si conferma l’uscita di Dybala, non avrà problemi a trovare un progetto importante”.

Infine, Daniel Martinez ha ipotizzato possibili sostituti per la Juventus: “Prima del Covid Dybala e la Juventus erano alla firma, poi il mondo è cambiato ed oggi parliamo di un addio quasi sicuro. Seguo la Juventus dal 1999 e non trovo strano che non ci fosse il presidente nell’incontro di questo pomeriggio. Ideale sostituto? Mi sembra ancora presto, se Salah non rinnovasse con il Liverpool sarebbe più adatto di un giocatore comunque forte come Zaniolo, ma che ha mostrato una certa fragilità fisica che speriamo possa risolvere. Mi dispiacerebbe per il calcio italiano se Dybala lasciasse il campionato.