Scamacca e suo ‘fratello’: “Vengo con te in un top club”

Gianluca Scamacca è uno dei calciatori più chiacchierati in ottica calciomercato, ma non è il solo del Sassuolo a stuzzicare l’Inter

Il Sassuolo di Alessio Dionisi continua a stupire e convincere. Raccogliere l’eredità di Roberto De Zerbi non era facile, ma il 41enne allenatore toscano sta facendo un ottimo lavoro grazie anche a giocatori di ottimo livello. E le voci di calciomercato impazzano.

In primis, Gianluca Scamacca, 23enne bomber cresciuto nel vivaio della Roma e del PSV Eindhoven. Sulle sue tracce è segnalata, da diversi mesi, l’Inter di Simone Inzaghi e lo stesso amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha svelato i contatti avviati con la società nerazzurra per il calciatore, tredici gol realizzati in questa stagione in Serie A, fino a questo momento. Ma non è, chiaramente, il solo.

Altro nome decisamente chiacchierato in ottica mercato è quello di Davide Frattesi. Il centrocampista, tornato al Sassuolo in questa stagione, sta dimostrando di essere un giocatore davvero importante, pronto anche al grande salto. E sempre l’Inter, oltre alla Juventus, è stata accostata con insistenza il calciatore, anche lui cresciuto nel settore giovanile della Roma. E proprio questo legame con Scamacca potrebbe continuare anche lontano da Sassuolo.

Frattesi e Scamacca ‘fratelli’: “Insieme in un top club”

Ai microfoni di ‘Dazn’, nel nuovo episodio del format ‘Piedi X Terra’, Frattesi ha parlato del percorso parallelo fatto Scamacca e anche del futuro. “È come un fratello, per me. In quindici anni non abbiamo mai litigato e, curiosamente, siamo sempre andati nella stessa direzione. Prima alla Lazio insieme, poi alla Roma, poi lui è partito per il Psv e anch’io sono andato in prestito. Quando è arrivato a Sassuolo sono rientrato pure io e gli ho detto: ‘Gian vai in un top club, cosi vengo anche io!’. Frattesi continua anche a pensare alla ‘sua’ Roma: “È stato un tarlo, volevo tornare a tutti i costi, poi mi è ‘scesa’. Ma come per ogni romano, Roma è Roma”.