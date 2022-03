L’Inter in pole position: “Lo hanno chiesto per primi”

Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha parlato del futuro dei suoi gioielli: da Gianluca Scamacca a Giacomo Raspadori passando per Davide Frattesi

Intervenuto anche ai microfoni di Calciomercato.it, Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha parlato dei gioielli della sua rosa da Gianluca Scamacca, bomber nel mirino dell’Inter di Beppe Marotta a Giacomo Raspadori, attaccante che potrebbe piacere alla Juventus come successore di Paulo Dybala.

SCAMACCA E FRATTESI – “In questo momento non ci sono richieste ufficiali nè per Scamacca nè per altri giocatori. L’Inter è stata una delle prime che ha chiesto informazioni su quello che poteva essere l’obiettivo nostro come società. Noi siamo in una situazione dove non abbiamo grande necessità di dover vendere. Abbiamo la fortuna di avere tante richieste per cui valutiamo, ma non è detto che alla fine ci priveremo di questi giocatori. Se ci saranno condizioni importanti si farà una valutazione giusta, sennò non si farà niente”.

Carnevali su Raspadori-Juventus

RASPADORI – “Lo spero, se ci fosse la possibilità perché no, abbiamo già fatto l’operazione Locatelli con la Juventus. Oggi il mercato italiano, per poter fare un certo tipo di acquisti, non è così facile, vediamo”.