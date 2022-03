Salah-Juventus, è già chiusa: ha fatto la sua scelta

Tra i sostituti di Paulo Dybala alla Juventus è spuntato anche Mohamed Salah, grande sogno di mercato bianconero: le notizie dalla Spagna

Con l’ufficializzazione dell’addio di Paulo Dybala si è già ovviamente scatenato il toto-successore. In ogni caso non sarà semplice sostituire l’argentino per la Juventus, che per sette anni si è appoggiata anche alle magie della Joya. Un giocatore che si è conquistato nel corso degli anni uno status internazionale, un posto d’onore nella storia juventina e la maglia numero 10.

Un finale un po’ triste, dettato da una mera scelta societaria di progetto e di strategie economiche. Lo ha detto ieri sera lo stesso Maurizio Arrivabene, ad della ‘signora’, confermando la volontà da parte del club di non rinnovare il contratto di Paulo Dybala. Le strade si separeranno, anche perché in questi ultimi due anni l’argentino ha avuto più di qualche problema fisico che ne ha limitato l’utilizzo in campo e quindi le possibilità di incidere. Ovvio come ora si debba pensare già all’eventuale successore, comunque non semplice da reperire. I nomi sono tanti: si è parlato in primis di Isco, in orbita Juve da svariate sessioni di mercato, ma anche di Mohamed Salah. L’egiziano sarebbe il grande sogno bianconero, al momento un sogno proibito vista la caratura del giocatore e verosimilmente i relativi costi.

Juventus, sogno Salah ma c’è il Barcellona

Ma il problema relativo a Salah non sarebbe solamente economico, dal momento che in Spagna parlano addirittura di una scelta già fatta sulla prossima squadra. Nei giorni scorsi in Inghilterra si è parlato del futuro dell’egiziano: Klopp ha lasciato tutto aperto, dicendo che non c’è ancora accordo (né rifiuto) sul rinnovo del contratto in scadenza 2023. Attesa e niente fretta, dice il manager. Poco dopo le risate su Twitter dell’agente di Salah, abbastanza criptiche, che per tanti sono un indizio sul suo addio già deciso. Secondo il portale catalano ‘El Nacional’, l’esterno classe ’92 avrebbe già scelto di giocare in un altro campionato, quello spagnolo.

In particolare nel Barcellona, che è pronto a portarlo al Camp Nou, come una sorta di erede di Messi, anche se ovviamente la situazione economica è intricata e Salah dovrebbe accettarla, facendo parte di un progetto. Il Liverpool sarebbe quindi costretto a cederlo la prossima estate per non perderlo a zero tra un anno, come sta accadendo con Dybala. La Juventus deve fare in fretta se vuole dare seguito a questo sogno, dando il suo ‘assalto’ a uno dei giocatori più importanti al mondo.