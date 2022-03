Anche Allegri ha scaricato Dybala: Salah il prescelto e tridente da sogno

A fine stagione Paulo Dybala lascerà la Juventus senza il rinnovo di contratto con i bianconeri. Le mosse sul mercato di Allegri e della dirigenza

A fine stagione si divideranno le strade tra la Juventus e Paulo Dybala: fumata nera dopo l’ultimo vertice tra la dirigenza bianconera e i rappresentati della ‘Joya’, con l’Ad Arrivabene che ne ha ufficializzato l’addio nelle scorse ore.

L’argentino non indosserà più la maglia numero dieci della ‘Vecchia Signora’ dal prossimo luglio e non era più centrale nel progetto Juve, soprattutto dopo lo sbarco sotto la Mole a gennaio di Dusan Vlahovic. L’ultima offerta al ribasso rispetto alla proposta chiusa ad ottobre ha completato il puzzle della rottura tra le parti, dove ha inciso anche il parere di Massimiliano Allegri come scrive il quotidiano ‘Repubblica’.

Il tecnico bianconero ha sempre speso parole al miele per l’argentino (chiudendo anche sul nascere le ultime frizioni di spogliatoio), consegnandogli la leadership tecnica al momento del suo ritorno sulla panchina bianconera. Situazione che è cambiata però con il passare del tempo: infortuni e stop ai box, oltre alla possibilità di ingaggiare Vlahovic sul mercato, hanno ribaltato lo scenario e la considerazione di Allegri sull’importanza di Dybala nel futuro della Juventus. L’allenatore toscano, che già l’ultima estate aveva favorito l’addio di Cristiano Ronaldo, era sempre meno convinto sul numero dieci e non si è opposto per far cambiare idea alla dirigenza della Continassa sul divorzio con Dybala che non è mai stato inoltre tra i suoi preferiti.

Calciomercato Juventus, Allegri sogna Salah per dimenticare Dybala

La ‘Vecchia Signora’ volta pagina e inizia a sondare il mercato a caccia del sostituto nel reparto offensivo. Zaniolo e Raspadori restano in cima alla lista della Juve, con il Dg del Sassuolo Carnevali che ha aperto ad una possibile trattativa per il gioiello classe 2000, senza dimenticare invece i problemi del mancino ex Inter per il rinnovo con la Roma. Il sogno proibito di Allegri però – sottolinea il ‘Corriere della Sera’ – si chiamerebbe Mohamed Salah. Oltre all’egiziano ex Liverpool, il mister bianconero punterà forte sul recupero di Chiesa che sarà una certezza nel suo 4-3-3 e forzerà per l’arrivo di un tassello importane a centrocampo, reparto da rifondare: Pogba, Milinkovic-Savic e Jorginho i profili che intrigano in questo senso Allegri e la dirigenza.