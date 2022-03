Juventus, Arrivabene e Dybala: “È stato poco rispettoso”

L’Amministratore Delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene, ha parlato in questi minuti spiegando la scelta della società su Dybala

L’incontro tra l’entourage di Dybala e la Juventus ha portato alla definitiva fumata nera. È la notizia del giorno: come vi abbiamo raccontato su ‘Calciomercato.it’, le parti non hanno raggiunto un accordo e la ‘Joya’ lascerà la ‘Vecchia Signora’ a parametro zero a partire dal prossimo luglio.

L’AD del club, Maurizio Arrivabene, è intervenuto in questi minuti – durante l’evento United by Alessandro Moggi – spiegando le motivazioni della scelta in questione: “Il cambiamento più importante è quello di cui avete parlato oggi. La Juventus non ha rinnovato con Dybala: questo è il cambiamento che c’è stato da ottobre a oggi. Con l’arrivo di Vlahovic è cambiato l’aspetto tecnico, la squadra, il progetto. Parte di quei cambiamenti riguardano il contratto di Dybala che oggi non è stato rinnovato. L’incontro di oggi è stato amichevole, molto chiaro, rispettoso. Da parte della Juve non è stato facile fare un’offerta al ribasso, ed è stato poco rispettoso nei confronti di Paulo. Ha passato 7 anni con noi, nei suoi confronti c’è rispetto. La decisione è stata presa, ci abbiamo pensato molto, però voglio sottolineare una cosa: la dirigenza della Juventus non prende decisioni contro la Juventus, ma per la Juventus“.

PROGETTO: “Non più centrale? Sì, abbiamo avuto un approccio sincero. Con gli acquisti di gennaio, con l’arrivo di Vlahovic, la posizione di Paulo non era più centrale“.

PARAMETRI: “Erano diversi. Di carattere tecnico: nessuno ha messo in questione la bravura e il valore tecnico di Paulo. C’erano poi considerazioni sulla lunghezza del contratto e di carattere economico. Abbiamo fatto delle scelte“.