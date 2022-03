Il talento dice sì al Milan, chiusura a 20 milioni

Il Milan avanti tutta su un vecchio pallino, si va verso l’accelerazione decisiva: colpo in chiusura, cifre e dettagli

Il Milan ha intenzione di rinforzarsi in maniera cospicua per la prossima stagione. Il Diavolo sogna di sfoggiare lo scudetto sulle magliette, ma sa di dover aggiungere elementi di qualità alla rosa per continuare a crescere e farsi valere anche in Europa.

La dirigenza è già al lavoro per regalare a Pioli innesti di valore. Interventi importanti verranno effettuati in tutti i reparti, si aggiungerà qualcosa anche in attacco per aumentare le alternative a disposizione del tecnico. Tutti gli indizi, in particolare, convergono su un giovane talento, sul quale presto il Milan potrebbe mettere le mani e seguito già da tempo.

Milan, sprint decisivo per Noa Lang

Si tratta di Noa Lang, sul quale Calciomercato.it vi ha già raccontato dell’interessamento del Milan e delle richieste in merito del Bruges. Il giovane olandese classe 1999 del resto è capace di svariare come trequartista, esterno destro e punta, avendo dunque diverse frecce al suo arco e un talento dal potenziale per certi versi ancora in esplorato. Scuola Ajax, al Bruges sta facendo molto bene. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, l’ipotesi Milan lo intrigherebbe molto e avrebbe la preferenza rispetto ad altre piste come Borussia Dortmund, Arsenal e Liverpool. Nel progetto di Pioli potrebbe essere opportunamente valorizzato. I contatti con il suo entourage da parte del Milan proseguono, si prepara intanto l’offerta al Bruges. Che come detto spara alto, ma in casa rossonera sono convinti di poter strappare il sì con una proposta da 20 milioni di euro.