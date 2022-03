Non parte solo Dybala: Allegri ribalta l’attacco e lo soffia a Marotta

La Juventus si separerà da Dybala a fine stagione: pronta la rivoluzione in attacco la prossima estate, Allegri pianifica il doppio colpo

Il divorzio tra la Juventus e Paulo Dybala a fine stagione scuote l’ambiente bianconero, con il numero dieci che non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Dopo sette stagioni e (finora) 113 reti si divideranno quindi le strade del fantasista argentino e della ‘Vecchia Signora’, con l’Ad Arrivabene che ha ufficializzato l’addio nelle scorse ore dopo la fumata nera maturata nell’ultimo vertice tra le parti di lunedì mattina. La Juve ha posto Vlahovic al centro del progetto e lavora per il riscatto dall’Atletico Madrid di Morata, jolly funzionale allo scacchiere di Allegri. Il tecnico bianconero punterà anche sul rilancio di Chiesa dopo l’infortunio, aspettando inoltre nuovi rinforzi dal mercato per completare il reparto offensivo.

Oltre a Dybala anche Moise Kean è in bilico, con la dirigenza della Continassa che valuta una nuova cessione per l’attaccante classe 2000. L’ex PSG ed Everton non sta convincendo dopo il ritorno sotto la Mole e gli uomini mercato bianconeri pensano all’ipotesi di un mancato riscatto dal club inglese. Cherubini e Allegri sarebbero così pronti a rivoluzionare l’attacco, pianificando in questo senso un doppio colpo per rinforzare il settore avanzato della squadra.

Calciomercato Juventus, Kean in bilico: Zaniolo più Raspadori per Allegri

Zaniolo è il profilo più intrigante in questo senso: la Juventus segue da tempo il gioiello della Roma e resta alla finestra in caso di rottura sul rinnovo tra il giocatore e il sodalizio capitolino. Oltre al mancino classe ’99 fari puntati anche su Raspadori: altro prospetto promosso da Allegri e pronto al grande salto in una big, con la società bianconera intenzionato a strappare il gioiello del Sassuolo alla concorrenza della rivale Inter. Senza Dybala e forse anche Kean, la ‘Vecchia Signora’ è pronta a rivoluzionare il propri reparto d’attacco in vista della prossima estate.