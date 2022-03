VIDEO CM.IT | DIRETTA Juventus, rinnovo Dybala: agenti arrivati alla Continassa

Scattato il Dybala-day. Gli agenti dell’argentino arrivati ora alla Continassa per incontrarsi con la dirigenza della Juventus. Tema, ovviamente, il rinnovo di contratto

E’ arrivato il fatidico Dybala-day. Come raccolto dal nostro inviato, alla Continassa sono arrivati gli agenti del numero 10 della Juventus, Jorge Antun e Carlos Nevel.

Tutto pronto quindi per il summit con la dirigenza bianconera – tutti presenti, da Arrivabene a Nedved passando per Cherubinini – per discutere del rinnovo del contratto dell’argentino. Rispettata la data, lunedì 21 marzo come anticipato da Calciomercato.it.

Jorge Antun e Carlos Novel, agente e manager di Paulo Dybala, arrivati alla Continassa per il vertice sul futuro del numero 10

Oltre a Cherubini e Arrivabene, presente anche il vicepresidente Pavel Nedved al summit con i rappresentanti di Dybala

