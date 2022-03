I motivi del divorzio con la Juve: Dybala ha una preferenza sul futuro

Niente rinnovo con la Juventus e addio a fine stagione per Paulo Dybala: i retroscena sulla rottura con i bianconeri e le ultime sul futuro del numero dieci

Si chiuderà al termine di questa stagione e dopo sette anni il matrimonio tra la Juventus e Paulo Dybala, in scadenza di contratto il 30 giugno con la società bianconera.

Un divorzio sancito nell’ultimo summit di lunedì tra la dirigenza della Continassa e l’entourage del numero dieci argentino che non hanno trovato un punto d’incontro sul rinnovo tra ingaggio e durata del contratto. La ‘Vecchia Signora’ ha messo sul tavolo un prolungamento al ribasso rispetto all’accordo praticamente chiuso lo scorso ottobre, con l’agente di Dybala Antun e il suo manager Novel che non hanno accettato la proposta presentata da Cherubini, Arrivabene e Nedved.

La Juventus – come appreso da Calciomercato.it – è convinta di aver formalizzato un’offerta in linea con il valore del giocatore e al suo status all’interno del club, in rapporto anche a un’attenta analisi sulle condizioni fisiche dell’ex Palermo e al preciso momento storico sul piano finanziario che attraversa la società presieduta da Andrea Agnelli. Rimarcando, inoltre, che non sarebbe stato più l’elemento centrale del nuovo corso dopo l’arrivo a Torino di Vlahovic. I bianconeri non andavano oltre un triennale da circa 6 milioni di euro come base fissa, oltre a bonus (non facili) legati a presenze e reti.

Calciomercato Juventus, dall’Inter all’Atletico: offerte concrete dietro l’addio di Dybala

Proposta rimandata però al mittente dai rappresentati di Dybala che ha portato così alla spaccatura definitiva e alla separazione che si consumerà a fine stagione con la ‘Vecchia Signora’. Dietro al divorzio con la Juve c’è anche la certezza dell’argentino di poter trovare una squadra importante per rilanciarsi e che lo metta nuovamente al centro del progetto. Il classe ’93 di Laguna Larga ha già ricevuto diverse offerte concrete e nelle prossime settimane i suoi agenti intensificheranno i contatti con le società interessate. In Italia c’è sempre l’Inter dell’estimatore Marotta a valutare la possibilità di affondare il colpo, mentre in Spagna (campionato che affascina molto Dybala e in pole nelle sue preferenze) è confermato l’interesse dell’Atletico Madrid del connazionale Simeone.

Da non scartare inoltre un’eventuale offensiva del Barcellona, senza dimenticare i tanti estimatori in Premier League a partire dal duo Conte-Paratici al Tottenham e per finire con il Manchester City di Pep Guardiola. L’unica cosa certa però al momento è l’addio alla Juventus: le ultime magie in bianconero e l’ovazione dell’Allianz Stadium non sono bastate per ricomporre una frattura ormai insanabile tra la ‘Joya’ e la ‘Vecchia Signora’.