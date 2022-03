Conferme su Dybala: Inter e non solo in Italia

Tante possibili destinazioni per Paulo Dybala. Spunta una squadra a sorpresa e dalla Francia arrivano conferme

La notizia era ormai nell’aria da tempo ma ieri è arrivata l’ufficialità attraverso le parole di Arrivabene. Le dichiarazioni del dirigente della Juventus, hanno confermato quanto emerso dal summit della mattinata: Paulo Dybala non sarà più un giocatore dei bianconeri.

Le strade dell’argentino e del club di Torino si separeranno, dunque, al termine della stagione. In queste settimane si cercherà di capire quale sarà il futuro del talento argentino: le opportunità non mancano.

In Italia l’unica pista al momento percorribile appare essere quella che lo porterebbe all’Inter. Beppe Marotta ci sta pensando seriamente ma bisognerà fare i conti soprattutto con le squadre spagnole. Real, Barcellona e Atletico Madrid sono pronte a tornare a bussare alla porta di Dybala, che continua a piacere anche al Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici.

Calciomercato Inter, Psg e Milan su Dybala

La destinazione inglese, però, non entusiasma molto l’argentino, non ritenendo la Premier League il campionato adatto a lui. Non può essere scartata, inoltre, l’ipotesi Psg. In Francia confermano quanto scritto nel pomeriggio, con l’addio di Icardi, Dybala è certamente un’opportunità da poter cogliere. Secondo quanto riportato da FootMercato, l’argentino è stato sempre molto attratto dal progetto parigino. Chissà che non possano esserci sviluppi a breve. Il portale inserisce anche il Milan tra le squadre interessate a Dybala.

E’ evidente che ancora nessuna trattativa è veramente entrata nel vivo. Si trattano soprattutto di contatti esplorativi. I prossimi giorni saranno certamente quelli di Dybala. Ben presto sapremmo di chi sarà la Joya.