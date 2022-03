Dybala all’Inter, Cassano spiazza tutti: lo ha detto davvero

La Juventus ha ufficializzato l’addio di Paulo Dybala ed ora il futuro della Joya fa discutere: Antonio Cassano va all’attacco

Dybala–Juve: the end. La parola fine all’esperienza dell’attaccante argentino in bianconera l’ha messa Maurizio Arrivabene con le parole arrivate questa sera.

Prima, in mattinata, c’era stato l’incontro tra la dirigenza della Juve e l’agente della Joya che aveva già detto che la strada per l’attuale 10 bianconera era ormai tracciata.

Ora c’è da capire quale sarà il sostituto alla Juventus e anche quale sarà la destinazione di Dybala. Di possibilità ce ne sono diverse: si parla di un forte interesse dell’Atletico Madrid di Simeone, di pensieri del Barcellona, del Tottenham di Paratici, ma anche di una possibile permanenza in Italia con Marotta che vorrebbe portarlo all’Inter. Una soluzione sulla quale si sofferma anche Antonio Cassano intervenuto alla ‘Bobo Tv’ su Twitch. L’ex fantasista ha detto la sua su Dybale e sull’approdo alla corte di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, Cassano boccia Dybala: “Non è un campione”

Per Antonio Cassano la scelta fatta dalla Juventus è stata quella giusta. L’ex attaccante tra l’altro di Inter e Milan è netto: “Dybala è tutto tranne che un campione, la Juventus ha fatto bene”.

E se Marotta lo vorrebbe volentieri in nerazzurro, l’ex attaccante di Bari Vecchia ha un’opinione diametralmente opposta: “Va all’Inter? Spero proprio di no, mi tengo Sanchez tutta la vita”. Opinione destinata sicuramente a far discutere, così come la scelta della Juventus di separarsi da Dybala.

Interrogativo anche sul suo sostituto con l’ipotesi Zaniolo ‘bocciata’ dallo stesso Cassano: “Alla Roma non gioca e segna poco. Non è un campione e andrebbe nello stesso ruolo di Kulusevski che è stato mandato via a gennaio”.