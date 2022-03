Dybala può non essere un’occasione: l’Inter (e Conte) sono avvisati

Paulo Dybala e la Juventus si diranno addio a fine stagione: per la Joya è il momento di scegliere il futuro, pro e contro

Fumata nera. Due ore di incontro alla Continassa non sono bastate per far tornare il sereno: tra Juventus e Paulo Dybala il rapporto è ai titoli di coda. La trattativa per il rinnovo non si è sbloccata dopo il vertice tra l’agente Antun e i dirigenti bianconeri.

Come raccontato da Calciomercato.it, durante la riunione all’entourage dell’argentino è stato ribadito che la società non può tornare a trattare sulle basi dell’accordo da 9 milioni di euro più bonus trovato in autunno. Nessun altro vertice è stato messo in calendario, un segnale che evidenzia come la spaccatura sia ormai quasi insanabile. Dopo 7 anni, 283 partite e 113 gol, la Joya il 30 giugno si sfilerà la maglia bianconera, pronto per una nuova avventura. Ma dove?

Se l’incontro di oggi ha dato un indizio chiaro sul fatto che il futuro di Dybala sia lontano da Torino, meno certezze si hanno sulla prossima destinazione della carriera dell’argentino. Di big pronte all’assalto non mancano: a 28 anni, nonostante le ultime due stagioni in chiaro-scuro e con diversi infortuni, la Joya a zero è sicuramente una grande occasione che le big europee sono pronte a cogliere.

Dybala, che occasione: pro e contro dell’acquisto della Joya

Ma in quale squadra l’attuale 10 bianconero potrebbe rendere al meglio? Quali sono i pro e i contri dell’arrivo di Dybala per le varie pretendenti?

INTER

Del sondaggio dell’Inter la nostra redazione ve ne ha parlato nel mese di agosto e ora Marotta potrebbe far partire l’assalto su basi più consistenti.

PRO – Dybala garantirebbe qualità e imprevedibilità all’attacco nerazzurro e potrebbe giovarsi del grande lavoro di Dzeko. Un innesto che aumenterebbe non di poco il potenziale offensivo a disposizione di Inzaghi.

CONTRO – Più complicato immaginare una coppia Dybala-Lautaro Martinez, anche se in Nazionale in qualche occasione hanno giocato insieme. Anche per una questione economica, l’arrivo di uno potrebbe rappresentare il viatico per la cessione dell’altro.

ATLETICO MADRID

Ma anche fuori dai confini italiani il nome della Joya piace. C’è, ad esempio, l’Atletico Madrid di Diego Simeone che ha messo da tempo l’attaccante di Laguna Larga tra i possibili obiettivi.

PRO – Il gioco della Liga spagnola sembra fatto apposta per esaltare le doti di Paulo Dybala e il calcio di Simeone potrebbe sfruttare al meglio le sue caratteristiche.

CONTRO – Anche in questo caso, la convivenza con Joao Felix non sarebbe delle più semplici da gestire.

TOTTENHAM

La qualità di Dybala intriga da tempo anche Barcellona e Real Madrid, ma anche Premier League con il Tottenham del duo Conte-Paratici in testa.

PRO – Al Tottenham Dybala ritroverebbe Paratici e potrebbe essere allenato da Conte, da sempre un suo estimatore. Dovesse restare anche Kane, la coppia con l’inglese sarebbe per caratteristiche perfetta.

CONTRO – La fisicità e la grande intensità del campionato inglese potrebbe creare qualche grattacapo a Dybala. Un ‘contro’ che sarebbe valido anche per le altre big inglesi.