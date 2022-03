Dybala mezzo fuori dalla Juve: appuntamento con l’Inter

Oggi è la giornata dell’incontro tra la Juventus e Dybala per il rinnovo: gli ultimi aggiornamenti, con lo spettro dell’Inter

Il ritorno in campo contro la Salernitana è stato da incorniciare: un goal di rara bellezza e un dominio tecnico sulla gara da parte del numero ’10’ bianconero. Tanti i complimenti di Massimiliano Allegri al suo indirizzo nel corso del match.

Segnali positivi per il futuro, soprattutto in ottica campionato e per questo finale di stagione. Avere a disposizione Paulo Dybala può svoltare le ambizioni della Juventus nel rush finale, anche in chiave scudetto. Per quanto riguarda la prossima stagione, invece, moltissimo passerà dall’incontro che andrà in scena oggi tra la società e l’entourage della ‘Joya’. Tutte le ultime sul summit più atteso dalla tifoseria bianconera. Settimana scorsa sulle pagine di Calciomercato.it vi abbiamo anticipato dell’incontro che avverrà oggi tra la dirigenza della Juve e l’entourage del numero ’10’. Inoltre, vi avevamo rivelato anche le cifre dell’offerta che presenteranno i bianconeri, e che oggi trovano conferma anche su ‘La Gazzetta dello Sport’.

Calciomercato, Juventus-Dybala: il futuro è oggi. Incontro da dentro o fuori

Tanto del futuro di Paulo Dybala passerà da come reagirà all’offerta al ribasso del club piemontese: un’apertura potrebbe accompagnare al rinnovo, mentre una chiusura rischia di essere l’ultimo atto dell’argentino sotto la ‘Mole’. Ad osservare la situazione con crescente interesse ci sono diverse società, ma due in particolare: l’Atletico Madrid di Simeone e l’Inter di Marotta. La volontà di Dybala era di restare in bianconero, come detto a più riprese su queste pagine, ma gli ultimi mesi hanno raffreddato i rapporti e i pensieri di addio si sono fatti più insistenti. I nerazzurri sono una tentazione forte, permettendogli di restare in un campionato dove ha dimostrato di fare la differenza e trovando tanti sudamericani nel gruppo. In caso di separazione con la Juve, senza dimenticare l’ipotesi spagnola, l’Inter resta la suggestione più forte.