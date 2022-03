Gasperini resta in silenzio: nessun commento nel post gara di Bologna-Atalanta

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione al termine della gara vinta col Bologna

L’Atalanta si rilancia in campionato grazie alla favola di Moustapha Cissé. Il baby attaccante guineano, classe 2003, è stato il giocatore decisivo nel match vinto contro il Bologna di misura al Dall’Ara.

Il talento è passato in pochissimo tempo dalla seconda categoria alla Serie A e stasera, all’esordio assoluto in prima divisione, non ci ha messo molto a trafiggere la porta presieduta da Skorupski. Merito di Gasperini l’aver creduto nei suoi mezzi. D’altronde la ‘Dea’, come noto, presenta una situazione difficile nel reparto offensivo, colpito dall’infortunio di Zapata e dall’astinenza da gol di Muriel (prevalentemente in terra italica).

Gasperini non parla dopo Bologna-Atalanta

Questo successo permette ai bergamaschi di rilanciarsi in ottica Champions League. Il quarto posto occupato dalla Juventus è distante 8 punti, ma l’Atalanta ha sempre una partita da recuperare. Animi dunque più sereni, nonostante ciò Gasperini sceglie il silenzio. Il mister, nel post partita, non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione, né a Dazn né in conferenza stampa. Al suo posto il vice Tullio Gritti.