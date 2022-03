Serie A, Bologna-Atalanta 0-1: il baby Cissé rilancia Gasperini

L’Atalanta riesce a portare a casa i tre punti contro il Bologna, la gara termina sul punteggio di 0-1: decide Cissé all’esordio in Serie A

Dopo il fantastico passaggio del turno in Europa League contro il Bayer Leverkusen, l’Atalanta torna vincere anche in Serie A. La ‘Dea’ rialza la testa e porta a casa in trasferta tre punti preziosi ai danni del Bologna guidato da Sinisa Mihajlovic.

La gara, però, è stata tutt’altro che in discesa per i bergamaschi. I rossoblù hanno dato del filo da torcere a Muriel e compagni, tant’è che nel primo tempo Orsolini è andato molto vicino al vantaggio – al 43esimo -, ma a tu per tu con Musso l’attaccante in area si fa ipnotizzare e si divora la ghiottissima occasione. Poco più di dieci minuti prima, invece, c’era stato per gli ospiti il palo colpito a pochi passi dalla porta da Scalvini.

Serie A, Bologna-Atalanta 0-1: tabellino e classifica

Nella ripresa gli emiliani partono col botto: passano appena cinque minuti e Soriano lancia Arnautovic, il quale solo davanti al portiere fallisce il tocco sotto e non inquadra lo specchio. La svolta arriva all’82esimo, quando il baby Moustapha Cissé – all’esordio assoluto in Serie A – sfrutta alla perfezione un prezioso assist di Pasalic, battendo di sinistro Skorupski. L’Atalanta soffre nel finale, ma riesce a superare l’ostacolo e rilanciarsi in ottica Champions.

Bologna-Atalanta 0-1: 82′ Cissé (A)

CLASSIFICA Serie A: Milan punti 66; Napoli 63; Inter* 60; Juventus 59; Roma e Atalanta* 51; Lazio 49; Fiorentina* 47; Sassuolo# 43; Verona 42; Torino* 35; Bologna* e Empoli 33; Udinese** 30; Spezia e Sampdoria 29; Cagliari 25; Venezia* e Genoa 22; Salernitana** 16.

*Una partita in meno

**Due partite in meno