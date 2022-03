Roma-Lazio, Sarri allibito dopo il derby: “Ci lascia perplessi”

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato la termine della sonora sconfitta nel derby contro la Roma di Jose Mourinho

Non poteva andare peggio questa domenica per la Lazio. Non solo i biancocelesti hanno perso l’attesissimo derby della Capitale contro la Roma di Jose Mourinho, ma la sconfitta è anche di quelle che non si dimenticano facilmente. I giallorossi, infatti, hanno letteralmente spazzato via con un sonoro 3-0 i cugini biancocelesti.

Il tecnico Maurizio Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita ai microfoni di ‘Dazn’: “L’approccio non è esistito, abbiamo preso gol subito. Non abbiamo avuto la forza di rimanere dentro la partita. Mi dispiace per i nostri tifosi, perdere così non è bello”.

NERVOSISMO: “Penso che ci siamo innervositi. Abbiamo sbagliato un numero di palloni che di solito non sbagliamo. Non siamo rimasti lucidi per mettere a posto la gara. Questa è una squadra che solitamente quando subisce una sconfitta così reagisce, ma è chiaro che questa serata ci lascia perplessi”.

TATTICA: “Io penso che le difficoltà tattiche in questa gara passino in secondo piano. La spia era su off. In campo avevamo momenti ritardati, palle perse banalmente che ci hanno esposto alle loro ripartenze. Era tutta una conseguenza del nostro stato d’animo del momento”.

Roma-Lazio, Sarri: “Questa serata ci lascia perplessi”

GAP CHAMPIONS: “Sono valutazione da non fare in questa sede. Qualcosa ci manca, poi quello che penso lo dirò alla società. Io devo tutelare i miei giocatori. Basta guardare la classifica per vedere quanto siamo distanti dalla Champions (ride, ndr)”.

BLACKOUT: “La squadra lascia sorpresi in momenti inaspettati. Non abbiamo superato questo problema. La gara di oggi mi ha sorpreso”.

DERBY: “È una partita particolare e speciale. Ha pochi riscontri in tutta Europa. C’è il rischio che possa diventare anche un limite, Roma deve avere due squadre top e non deve accontentarsi di vincere un derby. Ma giocarlo sicuramente è bello”.