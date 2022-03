Serie A, Roma-Lazio 3-0: Abraham non si ferma più, il derby va a Mourinho!

Vittoria nettissima della Roma grazie ad un primo tempo sublime nel derby contro la Lazio

Tre reti, largo dominio e sorpasso in classifica: questo pomeriggio difficilmente avrebbe sperato di più la Roma di José Mourinho nel derby contro la Lazio. Biancocelesti che pagano a carissimo prezzo la paura mostrata nei primi 45′, che difatti hanno indirizzato l’andamento della gara.

Una Roma cinica e spietata per tutto il primo tempo, evidentemente galvanizzata anche dal passaggio di turno all’ultimo respiro ottenuto in Conference League contro il Vitesse. Uomo copertina, stasera come lo scorso giovedì, è sempre Tammy Abraham che conquista definitivamente l’Olimpico con una doppietta travolgente. Avrà invece tanto da rivedere Maurizio Sarri soprattutto in fase difensiva, dove la sua squadra ha mostrato disattenzioni imperdonabili.

Roma-Lazio 3-0, succede tutto nel primo tempo

Serata da incubo per la Lazio che viene sicuramente condizionata dal primo episodio del match. Dopo appena 56′ i giallorossi trovano infatti il primo gol sugli sviluppi di calcio d’angolo: Abraham deve solamente spingere in rete il pallone che gli carambola tra i piedi dopo la traversa colpita da corner.

Una ventina di minuti più tardi il centravanti inglese trova addirittura la doppietta, al termine di una bellissima azione della Roma che viene finalizzata dall’assist al bacio di Karsdorp con un pallone teso dalla destra che Abraham gira in rete indisturbato. Emozioni del primo tempo che toccano l’apice al 40′: Pellegrini dai 25 metri trasforma sotto l’incrocio un piazzato che fa brillare gli occhi di Totti in tribuna. Risultato che potrebbe diventare ancor più largo pochi minuti più tardi, quando Mkhitaryan viene stoppato dalla traversa.

Secondo tempo di gestione tutto sommato tranquilla per la Roma, attenta soprattutto sui pericoli creati in area giallorossa da Ciro Immobile. Abraham, già protagonista assoluto della notte romana, per poco non si porta il pallone a casa al 66′, ma sciupa una facile occasione a tu per tu con Strakosha non trovando lo specchio della porta.

Al triplice fischio all’Olimpico è boato giallorosso, mentre in classifica è sorpasso e approdo al quinto posto.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 66; Napoli 63; Inter* 60; Juventus 59; Roma 51; Lazio 49; Atalanta** 48; Fiorentina* 47; Sassuolo# 43; Verona 42; Torino* 35; Bologna** e Empoli 33; Udinese** 30; Spezia e Sampdoria 29; Cagliari 25; Venezia* e Genoa 22; Salernitana** 16.

*una partita in meno

**due partite in meno