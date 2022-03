Dybala gol e addio alla Juventus: trovato l’accordo col nuovo club

Nei prossimi giorni si deciderà il futuro di Dybala, che lunedì incontrerà la Juventus: intanto arriva il primo sì al nuovo club

Con quello di oggi contro la Salernitana, Dybala ha raggiunto quota 113 gol segnati con la maglia bianconera. Reti che rischiano seriamente di diventare un lontano ricordo, un capitolo chiuso nella carriera della ‘Joya’: le prossime settimane definiranno il suo futuro.

Come rivelato su queste pagine, lunedì la Juventus incontrerà l’entourage di Paulo Dybala per presentargli l’ultima offerta per il rinnovo e per evitare di perderlo a parametro zero a fine stagione. Un’eventualità che, a questo punto, la società piemontese ha preso in considerazione e sarebbe anche disposta ad affrontare. Le parole di Arrivabene, in questo senso, sono piuttosto significative. Dalla Spagna, intanto, arrivano indiscrezioni importanti: Dybala avrebbe dato il primo ‘sì’ al suo nuovo club.

Il futuro di Paulo Dybala presenta moltissime incognite. La prima, ovviamente, riguarda il possibile rinnovo con la Juventus: se non dovesse accettare l’ultima offerta dei bianconeri, l’argentino sarebbe costretto a lasciare Torino al termine della stagione. In questo caso, poi, la ‘Joya’ dovrà trovare un nuovo club e scegliere tra le diverse società interessate. Tra queste spicca l’Inter, con Beppe Marotta che starebbe valutando il grande colpo a parametro zero ed i possibili incastri di mercato. Intanto, però, da Madrid arrivano indiscrezioni piuttosto significative sul futuro dell’argentino.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Dybala ha detto sì all’Atletico Madrid

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.net’, Paulo Dybala avrebbe detto ‘sì’ all’Atletico Madrid e avrebbe già avuto molteplici contatti telefonici con Simeone riguardo al suo possibile ruolo nella prossima stagione. L’argentino sarebbe rimasto soddisfatto dalla proposta tecnica dei ‘Colchoneros’ e avrebbe dato il suo via libera all’entourage per trovare un accordo economico. Una circostanza che rende ancora più complicato il rinnovo con la Juventus, perché se l’offerta economica non sarà ritenuta all’altezza, il numero ’10’ avrebbe anche un’alternativa già pronta. Aria di addio a Torino, ma intanto contro la Salernitana la ‘Joya’ ha timbrato il cartellino prima di lasciare il campo al minuto 58 tra gli applausi del pubblico ed i cori che lo incitano a restare.