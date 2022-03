Ancora una delusione, il Milan ‘taglia’ e prende il sostituto

Prestazione deludente che fa sorgere ulteriori dubbi sul suo futuro: il Milan sceglie il sostituto e pensa ad un affare

Il Milan vince e si conferma primatista solitario della Serie A. I rossoneri soffrono contro il Cagliari ma portano a casa tre punti preziosissimi in ottica scudetto.

A decidere è una rete di Bennacer nel secondo tempo: l’algerino ha il merito di trovare la rete che riesce ad abbattere la resistenza della squadra di Mazzarri. Un gol che dà altra luce alla partita in terra di Sardegna e fa sorridere i rossoneri. Per Pioli però non emergono soltanto indicazioni positive al termine di Cagliari-Milan.

Tra i rossoneri ha fatto discutere la prestazione di Brahim Diaz, ancora una volta sotto tono e sostituito a venti minuti dalla fine. Lo spagnolo ha confermato di non vivere un grande momento di forma. La sua prestazione ha dato nuova linfa ai dubbi sul suo futuro: è giusto puntare ancora su di lui, riscattandolo dal Real Madrid (22 milioni di euro nel 2023, il prestito è biennale), o sarebbe meglio puntare su un altro calciatore in grado di dare maggiore qualità alla trequarti milanista? Nel caso a prevalere fosse la seconda linea, sono tre i nomi che potrebbero diventare un’occasione per Maldini.

Calciomercato Milan, via Brahim Diaz: tris di sostituti

Un trequartista in grado di illuminare il gioco del Milan. E’ questo quello che Brahim Diaz è riuscito a fare raramente quest’anno ed è quello che vorrebbe Pioli dal 10 rossonero. Ed allora Maldini potrebbe provare a cogliere le occasioni che sorgono sul mercato. Ci ha provato già la scorsa estate quando trattò Ziyech con il Chelsea, senza però riuscire a spuntare una formula favorevole. L’ex Ajax è nel mirino anche della Juventus, società che ha fatto sondaggi anche nel mercato di gennaio, senza però affondare.

Per lui occorrerà ovviamente capire come evolverà la situazione societaria dei ‘Blues’, partendo comunque da una valutazione che si aggira intorno ai 35-40 milioni, mentre potrebbero essere operazioni più semplici quelle per altri due calciatori che potrebbero fare al caso di Dybala.

Angel Di Maria e Isco sono entrambi in scadenza di contratto e quindi acquistabili a parametro zero. Per il Fideo ci sarebbe l’ostacolo ingaggio visto che al Psg percepisce circa 7,5 milioni di euro a stagione, una cifra decisamente elevata che però potrebbe essere spalmata su più anni. Anche per lo spagnolo l’ingaggio viaggia intorno ai 7 milioni di euro. Il Milan riflette, mentre i dubbi su Brahim Diaz non vengono spazzati via.