La Juventus è ottimista: le cifre dell’accordo

Ottimismo in casa Juventus per l’arrivo del campione, si ipotizzano già le cifre del possibile accordo tra le parti

Tra i reparti più criticati della Juventus c’è sempre il centrocampo. Nonostante gli acquisti tra lo scorso calciomercato estivo e quello invernale, la rosa di Max Allegri non sembra aver mostrato i progressi necessari per ristabilirsi ai vertici del calcio europeo. La rimonta in campionato aveva riacceso le speranze, ma la roboante sconfitta casalinga avvenuta mercoledì sera contro il Villarreal ha evidenziato nuovamente le maggiori carenze. Agnelli è chiamato quindi a ulteriori investimenti nella linea mediana.

Tra i profili vagliati dalla Juventus c’è sempre Jorginho. Quella attuale è una fase delicata per il Chelsea e bisognerà ancora aspettare per conoscere gli sviluppi della trattativa. Il Campione d’Europa ha il contratto in scadenza tra 15 mesi e sarà indispensabile trovare l’intesa con la società inglese per finalizzare i discorsi già imbastiti con il giocatore e il suo entourage. Per lui, scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, si ipotizzerebbe un’intesa quadriennale a circa 6,5 milioni di euro netti. In casa bianconera filtrerebbe ottimismo sul futuro accordo.

Calciomercato Juventus, Jorginho nel mirino: le cifre dell’accordo

C’è quindi da definire l’indennizzo per il Chelsea, ma le richieste potrebbero non essere rilevanti. Inoltre, per l’arrivo del regista va considerato l’effetto fiscale che permetterebbe alla Juve di pagare la metà delle tasse previste.

Di recente Jorge Santos, agente di Jorginho, ha rilasciato parole importanti a Calciomercato.it: “Non ho parlato con la Juve, ma so del loro interesse per Jorginho. Abbiamo un contratto con il Chelsea fino al 2023 ed è un momento particolare per il club. Qualora il Chelsea non dovesse ritenere di rinnovare il contratto, allora ascolteremo tutte le squadre interessate”.