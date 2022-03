Caos Cagliari-Milan, Pioli conferma: “Sì, purtroppo me l’ha detto Maignan”

Stefano Pioli ha parlato dopo la partita vinta in casa del Cagliari, con tanto di disordini nel finale

Vittoria sudata per il Milan, che in casa del Cagliari passa per 1-0 grazie al gol di Bennacer che continua a sognare lo scudetto. “Abbiamo giocato una bella partita, la squadra mi è piaciuta, ha avuto qualità e intensità, buona gara contro un avversario che ci ha messo in difficoltà e aveva grandi motivazioni come noi”, le parole di Stefano Pioli a fine partite.

L’allenatore rossonero ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ anche sull’ennesimo clean sheet: “La strada migliore sarebbe chiudere la partita, oggi non ci siamo riusciti. Stiamo lavorando benissimo senza palla, c’è collaborazione e genorosità, sacrificio, è una virtù che dobbiamo portare avanti. Noi stiamo facendo ottime cose, ma sappiamo che ci sono quattro squadre che possono vincere lo scudetto. Ora c’è la sosta, dobbiamo pensare a recuperare energie, allenarci bene e prepararci per le prossime partite, il calendario è difficile per tutti e gli avversari saranno molto difficili da superare quindi inutile guardare troppo avanti. Il nostro percorso è positivo, ma non andiamo oltre”.

Cagliari-Milan, Pioli: “Maignan è stato insultato”

Stefano Pioli continua parlando anche della questione tattica con Theo Hernandez e Calabria che tagliano il campo e spesso chiudono l’azione come mezzali: “Ho la fortuna di avere due giocatori molto intelligenti che sanno leggere gli spazi. Abbiamo mosso la palla velocemente anche quando pressati ed è positivo, con certi giocatori diventa tutto più facile. Prima, una volta sbloccata la partita, provavamo a gestirla ma non siamo nati per questo. La mentalità deve essere quella di stasera, mi è piaciuta tantissimo. Quello che conta è avere un modo di interpretare la partita e portarlo avanti senza farsi condizionare dal risultato temporaneo. Non siamo una squadra capace di difendere bassi e gestire“.

In chiusura una spiegazione sui fatti dopo il fischio finale, con la cronaca che ha raccontato di alcuni frasi razziste piovute nei confronti di Mike Maignan. L’allenatore del Milan, purtroppo, conferma: “Maignan mi ha riferito che dietro la porta lo avevano insultato. Dispiace sempre quando succedono queste cose”.