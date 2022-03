Caos al fischio finale, ci sono Ibrahimovic e Maldini: è successo di tutto

Finale incandescente in Cagliari-Milan: dopo il triplice fischio grandissima tensione in campo con l’intervento anche di Ibrahimovic

E’ caos dopo il triplice fischio di Cagliari-Milan. Quando l’arbitro decreta la fine della partita, la tensione sale alle stelle con i calciatori che si affrontano sul campo.

Un parapiglia generale che vede protagonisti un po’ tutti i calciatori, sia quelli in campo che quelli in panchina. Secondo quanto riportato da ‘Sky’, dagli spalti sarebbero piovuti delle parole nei confronti di Maignan non gradite dal portiere, che ha risposto facendo il gesto delle orecchie. Da qui la reazione dei calciatori del Cagliari che hanno rimproverato l’avversario con l’intervento anche di Tomori e successivamente di Ibrahimovic. Sul terreno di gioco anche Paolo Maldini con il chiaro intento di riportare la calma tra i suoi giocatori per evitare provvedimenti disciplinari in vista di un infuocato finale di stagione.

Cagliari-Milan, parapiglia nel finale: la frase di Maignan a Pioli

Scene non certo piacevoli quelle a cui si è assistito al fischio finale di Cagliari-Milan. Come detto tutto sarebbe scaturito da qualche parole piovuta dagli spalti e non gradita da Maignan. Da qui ci sarebbe stata la replica del portiere e l’intervento dei calciatori del Cagliari.

A confermare questa versione anche Pioli ai microfoni di ‘DAZN’. Il tecnico rossonero ha raccontato le parole che ha pronunciato Maignan quando gli si è avvicinato per tranquillizzarlo: “Mister non è possibile sentire certi insulti”.

Sempre secondo la ricostruzione fatta da ‘Sky’, tra Ibrahimovic e Joao Pedro sarebbero volate parole grosse con uno svedese davvero furibondo. Il parapiglia in campo è andato avanti qualche minuto, con Maignan che avrebbe ricevuto anche un paio di pallonate, prima che gli animi di placassero e le squadre rientrassero negli spogliatoi.