Occhio Juve, cala il gelo | Il rinnovo è in alto mare

La Juventus non è l’unica big del calcio europeo impelagata in difficili rinnovi contrattuali. Tra queste anche il Barcellona che ha un top player a rischio

In casa Juventus gli occhi sono tutti puntati sulla situazione relativa a Paulo Dybala, che ha il contratto in scadenza a giugno 2022. L’attaccante argentino ha un destino ancora tutto da definire con la società bianconera e l’entourage che hanno in agenda un summit lunedì prossimo con sul tavolo la proposta per rinnovare il contratto. Un quadro ancora complesso quello relativo a Dybala, che non è l’unico calciatore sul quale è al lavoro la società bianconera.

La stessa Juventus non è di certo l’unico top club europeo impelagato in questioni relative ai rinnovi contrattuali. Anche il Barcellona ha da definire un paio di situazioni che col passare del tempo rischiano di divenire sempre più spinose. Una su tutte quella di Ronald Araujo, forte centrale uruguaiano, accostato anche alla Juventus stessa, che ha l’accordo in scadenza a giugno 2023.

Calciomercato Juventus, il rinnovo di Araujo col Barcellona si complica: la situazione

Se a giugno non dovesse arrivare la fumata bianca relativa al prolungamento, a 12 mesi dalla possibilità di partire a parametro zero, non andrebbero poi esclusi risolvi differenti nel destino di Araujo. Il rinnovo dell’uruguaiano è entrato in un pericoloso impasse con le differenze economiche tra domanda ed offerta che rischiano di allontanarlo. La prossima settimana è previsto un vertice finale per cercare di risolvere la cosa, ma il Barça è piantato sui 3 milioni di euro.

Il suo entourage attende al contrario un gesto da parte del club, considerati anche gli interessi dall’estero, Premier compresa. Araujo vorrebbe eguagliare le cifre importanti di rinnovi come quelli di Pedri e Ansu Fati, e punterebbe ad uno stipendio sui 6 milioni di euro. Il presidente, Joan Laporta, già qualche giorno fa aveva sottinteso che le proposte del club, così come per Araujo anche per Gavi, avrebbero avuto un limite. L’intenzione del ragazzo sarebbe quella di restare in Catalogna ma senza intesa il futuro può cambiare in estate. La Juve è alla finestra, mentre in Premier League il Manchester United sarebbe disposto ad affondare il colpo per averlo. La questione è tutta da scoprire.