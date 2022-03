L’irruzione della Juventus fa saltare tutto: gratis in bianconero

Irrompe la Juventus e fa saltare l’affare ormai chiuso: è pronto ad andare gratis a Torino, sorpresa in Spagna

Il terremoto Champions della Juventus può stravolgere i piani anche sul calciomercato. Un affare che sembrava ormai fatto potrebbe saltare per l’irruzione della Juventus.

Parte tutto dalla disfatta contro il Villarreal che ha evidenziato, semmai ce ne fosse bisogno, la necessità di qualità nella trequarti di Allegri. Con Dybala destinato probabilmente ad andare via, Cherubini ha una missione chiara: cercare chi possa innalzare il livello qualitativo del gioco offensivo. Vlahovic è spesso poco servito, così anche le sue indubbie qualità realizzative rischiano di venire offuscate. Serve un calciatore capace di legare centrocampo e attacco, di saltare l’uomo e offrire palloni giocabili all’ex Fiorentina. Servono rifornimenti per Vlahovic e l’uomo giusto potrebbe arrivare la prossima estate, anche gratis.

La Juventus, infatti, è segnalata sulle tracce di un calciatore in scadenza di contratto a giugno e il cui rinnovo è ormai un capitolo archiviato in maniera definitiva. Però il ritorno sulla scena dei bianconeri stravolge i piani e può far saltare un’operazione che sembrava ormai quasi soltanto da formalizzare.

Calciomercato Juventus, ribaltone Isco

Isco–Siviglia, affare fatto, anzi no. Ne parla ‘elnacional.cat’ che racconta di come il futuro del trequartista spagnolo sia segnato: lontano dal Real Madrid. In scadenza di contratto, da inizio febbraio è completamente uscito dalle rotazioni di Ancelotti e a fine anno il divorzio sarà inevitabile.

Per lui si è parlato di un trasferimento ormai deciso al Siviglia, ma la Juventus può far saltare tutto. Isco rappresenterebbe l’innesto di qualità utile alla formazione bianconera e avrebbe anche un altro vantaggio da non scartare: arriverebbe gratis. Il 30enne è uno dei nomi più ricorrente negli ultimi anni per il mercato delle big italiane in generale e della Juventus in particolare. Ora l’assalto potrebbe portare al suo approdo in Serie A.