Disastro Juve, l’assurdo dato su Vlahovic non lascia dubbi

Giornata di processo per la Juventus dopo la disfatta Champions: il dato impressionante su Vlahovic non lascia dubbi

E’ tempo di processi per la Juventus, anche se la stagione è ancora tutta da giocare. L’eliminazione dalla Champions League ad opera del Villarreal è un boccone amaro difficile da mandare giù.

Dopo lo 0-3 subito all’Allianz Stadium con gli ultimi quindici minuti che hanno tramortito le speranze europee bianconera, è il tempo di analisi e processi. Sul banco degli imputati è finito – come spesso accaduto in stagione – Massimiliano Allegri. Tornato in estate con un ricco contratto quadriennale, l’allenatore toscano è da tempo criticato per non aver dato gioco alla squadra. Ieri sera la sua difesa è stata ‘classica’: complimenti alla squadra per aver dato il massimo, il riferimento all’episodio che ha cambiato il match.

Del resto in campionato la Juventus, pur non convincendo, da novembre ha iniziato a vincere, recuperando posizioni in classificando e aprendo anche uno spiraglio per la lotta scudetto. In Europa però non basta senza il gioco e che la Juventus non costruisca molto lo si evince anche da un dato su Vlahovic che lascia poco spazio all’interpretazione.

Juventus, Vlahovic poco assistito: il dato è chiaro

Nella serataccia contro il Villarreal anche Dusan Vlahovic non è riuscito a brillare. Avvio importante per il serbo con due occasioni chiare, tra le quali una traversa, poi l’uscita dal vivo del gioco. Il motivo? Le statistiche lasciano pochi dubbi: appena 29 palloni toccati nella serata di Champions, il calciatore di movimento che ha toccano meno volte il pallone.

Una statistica che però non è una novità per il Vlahovic in bianconero che è sicuramente un attaccante d’area di rigore e per questo ha bisogno di ricevere molte palle per poter fare la differenza. Ed, invece, con la Juventus di palle giocabili ne ha sempre poche: 30 contro lo Spezia, quando addirittura Szczesny ne ha giocati di più (43), 38 con l’Empoli, addirittura 24 con il Villarreal ed anche in queste due circostanze il portiere è stato più coinvolto nel gioco rispetto all’attaccante.

Numeri che in qualche modo mostrano un limite evidente per la Juventus. Con queste statistiche neanche Vlahovic non basta per vincere in Europa e (probabilmente) anche in Italia.