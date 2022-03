Agnelli svolta la Juventus: cambio immediato in società

La rivoluzione in casa Juventus potrebbe partire dalla società, prima di manifestarsi sul mercato: Agnelli cambia la dirigenza

A Torino è l’anno zero, ma è l’anno zero da tre anni a questa parte. Tre allenatori in tre anni e il risultato è stato sempre lo stesso: bianconeri fuori agli ottavi contro una squadra sulla carta inferiore.

Un tradizione negativa che merita una riflessione profonda e sotto la ‘Mole’ sono giornate delicate in questo senso. Massimiliano Allegri ha richiesto una rivoluzione sul mercato, avendo ormai compreso che alcuni elementi non sono all’altezza delle ambizioni della Juventus. Innalzare il livello qualitativo della rosa è certamente una strada che verrà seguita in estate, ma Andrea Agnelli prima potrebbe fare un’altra mossa importante: rivoluzionare la dirigenza di ‘Madama’.

Juventus, la rivoluzione parte dalla dirigenza | Sartori o Giuntoli subito a Torino

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus si appresta a fare un cambio in dirigenza: Agnelli potrebbe affiancare un direttore sportivo con compiti di campo a Federico Cherubini. Il primo nome in questo senso è quello di Giovanni Sartori, che a fine stagione dovrebbe lasciare l’Atalanta e sarebbe considerato l’uomo giusto per dare la svolta in dirigenza. A Torino, poi, piace sempre anche Cristiano Giuntoli come raccontato diversi mesi fa sulle pagine di Calciomercato.it: un suo addio al Napoli, però, è molto meno scontato. Inoltre, attenzione anche alla Lazio per il direttore sportivo dei partenopei: l’idea della Juventus, comunque, sarà quella di cambiare in dirigenza.