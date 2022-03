Calciomercato Inter, due flop per un top | L’incontro c’è già stato

L’Inter pensa a soluzioni importanti sul calciomercato per migliorare il suo attacco. Un bomber è entrato nel mirino, occhio al maxi scambio

L’Inter e l’attacco, un tema molto discusso nell’ultimo periodo, di pari passo con i risultati non più continui e totalmente soddisfacenti del club nerazzurro.

La Beneamata a secco, o meglio, i bomber di Simone Inzaghi non sembrano più così cinici quando si tratta di segnare. Prima della Salernitana, Lautaro Martinez è stato a lungo a secco ed Edin Dzeko, fantastico nella manovra e negli assist, non è sempre infallibile. Se poi aggiungiamo che Alexis Sanchez non ha sempre la brillantezza di qualche anno fa, pur essendo prezioso, e Joaquin Correa è stato fortemente limitato dagli infortuni, allora qualcosa manca. In molti drizzano le antenne di fronte all’ipotesi che torni Romelu Lukaku, ma non è per nulla semplice, dal punto di vista economico e non solo, il ritorno del bomber belga. Una nuova ipotesi sta prendendo sempre più colpo negli ultimi giorni, quella di Sebastien Haller.

Calciomercato Inter, Haller nel mirino con lo scambio

La punta dell’Ajax è un profilo nel pieno della carriera in grado di collezionare 32 gol in 34 partite in questa stagione. Numeri da paura, soprattutto in Champions League, dove l’ivoriano ne ha fatti undici e non è roba da tutti. Un calciatore che potrebbe fare al caso dell’Inter e che i nerazzurri potrebbero portare a Milano con un maxi scambio. Intanto, un contatto con gli agenti del calciatore c’è già stato e ha portato a un risentirci alle prossime novità. La valutazione di Haller si attesta sui 35 milioni di euro. Una cifra che l’Inter potrebbe ammortizzare inserendo delle contropartite giovani che potrebbero fare al caso dell’Ajax, come riportato da ‘InterLive.it’. Intanto, Andrea Pinamonti che in nerazzurro (ancora) non ha lasciato il segno ma sta facendo bene a Empoli. E poi c’è anche Ionut Radu che vuol tornare a giocare. Un due per uno che potrebbe portare un nome di primo livello in nerazzurro e con dei sacrifici comunque ammissibili.