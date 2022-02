Calciomercato Inter, un ariete per Inzaghi: corsa a due

Inter a caccia di un nuovo bomber: è corsa a due per l’ariete da regalare a Simone Inzaghi

Con 11 reti segnate in 7 presenze, Sebastien Haller è il capocannoniere della Champions League 2021/22. Il centravanti franco-ivoriano, terminale offensivo dell’Ajax di Ten Hag, è andato a segno in tutte e 7 le gare di Champions siglando sempre almeno una rete. Numeri straordinari che si uniscono ai 16 gol segnati in campionato e che stanno portando l’Ajax sempre più verso la vittoria del titolo nazionale.

Il classe 1994, che dopo una grande stagione con l’Eintracht Francoforte era stato pagato nell’estate 2019 quasi 50 milioni di euro dal West Ham, si è rilanciato in maniera eccezionale dopo appunto un’esperienza non brillante in Premier League. Le prestazioni con il club di Amsterdam però hanno fatto sì che tante squadre di livello mettessero gli occhi sul nazionale ivoriano.

Inter, obiettivo Haller: sfida al Borussia Dortmund

E sembra che in particolare siano due i club interessati al giocatore. Lo riferiscono gli spagnoli di ‘Fichajes.net’, che sottolineano come sulle tracce del centravanti ci siano Borussia Dortmund ed Inter. Nelle fila giallonere tiene banco e non poco il futuro di Erling Haaland. Il norvegese, in questa stagione spesso tormentato da problemi fisici, è uno dei profili più chiacchierati del panorama mondiale: piace alle big di Spagna e a quelle d’Inghilterra e sembra difficile che possa restare ancora a Dortmund. Per questo i gialloneri vorrebbero cautelarsi con il nazionale ivoriano.

Anche l’Inter però sta seguendo con attenzione il profilo di Haller. I nerazzurri, che nelle ultime giornate hanno dimostrato alcuni problemi in fase offensiva, sono alla ricerca di rinforzi in attacco. E considerando che il futuro di Sanchez resta in dubbio, che Caicedo molto probabilmente non sarà confermato e che Dzeko compirà 36 anni a marzo, sembra quantomeno necessario un nuovo innesto di spessore. Il ritorno di Romelu Lukaku è molto chiacchierato, visto che il belga sta faticando e non poco al Chelsea, ma dalla Spagna sottolineano appunto l’interesse nerazzurro per Haller: l’ariete giusto per l’attacco di Simone Inzaghi. Considerato però che il giocatore è stato pagato 22,5 milioni di euro un anno fa e soprattutto considerato il suo rendimento (anche) in Champions League, appare difficile che il club olandese possa cederlo per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro.