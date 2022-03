Calciomercato Juventus e Milan, frenata improvvisa: “Non ho firmato”

Frenata improvvisa che riguarda anche il calciomercato di Juventus e Milan, il giocatore rivela di non aver firmato

Noussair Mazraoui smentisce le recenti indiscrezioni di calciomercato. L’esterno destro è uno degli obiettivi del Barcellona per rafforzare la rosa la in vista della prossima stagione. Rappresentato da Mino Raiola, è in scadenza di contratto con l’Ajax e può trasferirsi a parametro zero. In Italia piace soprattutto a Milan e Juventus, ma ci sono stati contatti anche con il club blaugrana, che sembra però meno vicino di quanto si è detto nelle ultime ore.

Il giocatore ieri ha parlato ai vari media olandesi dopo l’eliminazione dell’Ajax agli ottavi di Champions League contro il Benfica: “Non ho ancora firmato nulla con il Barcellona – le sue parole riportate da ‘sport.es’ – Non c’è niente di concreto, non sono nemmeno vicino a farlo. Altrimenti sarei onesto e lo direi”.

Calciomercato.it ha già anticipato la volontà di non rinnovare di Mazaroui, cercato in Italia da Milan, Roma e Juventus. Nonostante il rapporto tra la dirigenza rossonera e l’agente Mino Raiola si sia un po’ raffreddato nell’ultimo anno, complice anche la vicenda Donnarumma, Maldini sta sondando la situazione.

Calciomercato Milan e Juventus, Mazraoui smentisce la firma col Barcellona

Ieri sono circolate indiscrezioni sulla firma ormai prossima col Barça. Mazraoui potrebbe firmare un contratto da ben 4 milioni di euro annui, espandibili a cinque a seconda dei bonus, per le prossime cinque stagioni. Si tratta di cifre importanti con le quali il Barça abbatterebbe anche la concorrenza di Milan e Juventus.

Col suo eventuale arrivo, i catalani rinnoverebbero la corsia difensiva con un calciatore duttile e di talento, abile in entrambe le fase e capace peraltro di essere anche molto pericoloso in zona gol, come testimoniano i cinque centri raccolti finora in Eredivisie.