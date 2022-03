Calciomercato Juventus e Milan, accordo chiuso | Venti milioni per la firma

Sta per sfumare una pista per la fascia di Milan e Juventus. Un futuro parametro zero è pronto ad accasarsi al Barcellona

Lottano per obiettivi differenti in campo ma potrebbero avere il destino in comune in sede di calciomercato. Si tratta di Milan e Juventus, con i rossoneri che conducono la classifica di Serie A nella speranza di tagliare per primi il traguardo e tornare a vincere uno scudetto che manca da tanto, mentre i bianconeri dopo una prima metà di stagione molto complicata si sono risollevati negli ultimi mesi, almeno dal punto di vista dei risultati, conservando un quarto posto fondamentale.

Al di fuori del terreno di gioco invece Milan e Juventus possono essere accomunate da diversi obiettivi di mercato, tra cui anche Noussair Mazraoui terzino destro dell’Ajax in scadenza di contratto a giugno e dunque pronto a cambiare aria a costo zero. Un trasferimento che però potrebbe vedere le italiane a bocca asciutta, con la prossima destinazione che sembra sempre più definita e lontana dalla Serie A.

Calciomercato, niente Milan e Juventus per Mazraoui: firmerà col Barcellona

Mazraoui sembra sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Barcellona dopo il mancato rinnovo contrattuale con l’Ajax. Il calciatore marocchino classe 1997, che piaceva alle italiane e che aveva anche un’offerta del Bayern Monaco, sarebbe invece pronto a mettersi agli ordini di Xavi, con i blaugrana che replicherebbero quindi dai lancieri l’arrivo di un altro terzino destro dopo quello di Dest di qualche annata fa.

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’ Mazraoui arriverebbe al Camp Nou firmando un contratto da ben 4 milioni di euro annui, espandibili a cinque a seconda dei bonus, per le prossime cinque stagioni. Cifre importanti con cui il Barça abbatterebbe anche la concorrenza con buona pace di Milan e Juventus. I catalani andrebbero così a rinnovare nuovamente la corsia difensiva con un calciatore duttile e di talento, abile in entrambe le fase e capace peraltro di essere anche molto pericoloso in zona gol, come testimoniano i cinque centri raccolti fin qui in Eredivisie. Il classe 1997 è inoltre assistito dal potente procuratore Mino Raiola.