L’Inter non ci sta: la decisione ormai è presa | Scatta la multa

L’Inter è pronta a prendere provvedimenti dopo gli avvenimenti delle ultime ore. Il club nerazzurro fa scattare la multa per il calciatore

Il momento della stagione è cruciale, l’Inter ora non può più sbagliare per raggiungere gli obiettivi stagionali. Se a inizio anno si parlava di quarto posto, dopo una fase centrale da protagonista, la Beneamata tenterà fino all’ultimo di conquistare lo scudetto.

Proprio per questo, e dopo una serie di punti lasciati per strada, tutti devono remare nella stessa direzione. E non sono ammessi comportamenti fuori dal coro e quindi distrazioni. Ne sa qualcosa Arturo Vidal. Il centrocampista cileno non è riuscito a diventare un punto di riferimento assoluto per l’Inter di Simone Inzaghi. Dopo un buon avvio in Serie A, il cileno è uscito dai radar per poi essere relegato a vice-Barella. Un ruolo che proprio non gli piace e ieri in un’intervista l’ha fatto capire chiaramente, come vi abbiamo riportato. Cosa ancora più grave, per l’Inter evidentemente, ha dichiarato apertamente il suo amore per il Flamengo. E ora è tempo dei provvedimenti.

Inter, scatta la multa per Vidal dopo le ultime dichiarazioni

Le parole non sono piaciute, e neanche il tempismo. Questo è fuor di dubbio. Il club nerazzurro, infatti, secondo quanto riporta ‘Sky’, avrebbe deciso di multare il centrocampista cileno. Sulla questione si era espresso anche Fabrizio Biasin ai microfoni di CMIT TV. Il noto giornalista non si era schierato dalla parte di Vidal, anzi. Ecco le sue parole: “Vidal che ieri si è lamentato via social, non penso che abbia il diritto di farlo. Le occasioni le ha avute, è lui che da professionista deve rendere di più“. Il finale di stagione avrà bisogno delle energie di tutti, anche di Vidal, ma a questo punto sembra evidente che le strade tra il cileno e l’Inter potrebbero dividersi.