Inter, senti Vidal: “Sogno di giocare lì” | ‘Frecciata’ a Inzaghi

Arturo Vidal ha parlato nelle ultime ore e ha fatto discutere. Il cileno ha anche parlato del suo futuro e con una frecciata a Inzaghi

Arturo Vidal di certo non è banale e fa parlare sempre di sé. Ve lo diciamo per presentare le dichiarazioni del cileno nelle ultime ore e che stanno facendo discutere.

Intanto, il centrocampista, ai microfoni di ‘TNT Sports’ ha parlato di un tocco di stile un po’ particolare e delle motivazioni che cela: “La cresta ossigenata? L’ho fatto per per cambiare e per vedere se l’allenatore mi vedeva di più con questi capelli in allenamento, visto che non ho giocato molte partite. L’importante è che tutti mi abbiano visto giocare contro il Liverpool e questo nessuno me lo toglierà”.

Non solo questa piccola frecciata a Simone Inzaghi. Vidal, infatti, si sofferma anche sulla possibilità, un giorno, di passare al Flamengo: “È un club che mi piace molto. La maglia che ho, mi è stata regalata dal presidente e mi ha riempito il cuore”. Poi l’annuncio diretto: “Sogno di giocare lì, non posso negarlo. Quando succederà, ci andrò e spero che sia presto – dice chiaramente -. Se l’allenatore o la dirigenza mi vogliono ci sarà un riavvicinamento e farò tutto il possibile per arrivarci”.

Inter, Vidal tra futuro e l’opzione Flamengo

Vidal continua a illustrare il disegno che potrebbe portarlo in Sud America: “Il mio obiettivo è molto chiaro: vincere tutto col Flamengo e lottare per la Libertadores, che è un sogno perché è come la Champions League in Europa. È una squadra competitiva, la migliore del Sud America”. Vedremo se dalle parole si passerà ai fatti. Di certo, Vidal strizza l’occhio al Flamengo ma il focus deve essere sul finale di stagione con l’Inter.