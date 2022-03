Testa a testa tra Allegri e Conte | Sfida per la panchina

Massimiliano Allegri tra i candidati a una panchina illustre, per il livornese si profila un duello con Antonio Conte

La sua Juventus dal punto di vista del gioco continua a non incantare, per non dire che non convince quasi nessuno degli addetti ai lavori. Eppure, nonostante tutto, è lì a giocarsi praticamente qualsiasi traguardo e in questo i meriti di Massimiliano Allegri sono innegabili.

Domani, in casa contro il Villarreal, lo snodo per accedere ai quarti di finale di Champions League. E in caso di vittoria con la Salernitana in campionato prima della pausa, la possibilità di rendere la sfida a inizio aprile contro l’Inter un vero match scudetto. Juve che insomma può essere protagonista del finale di stagione, nel segno del ‘corto muso’ che è vero e proprio marchio di fabbrica dell’allenatore livornese. Un modo di allenare e gestire la squadra che non sarà esaltante o spettacolare, ma è redditizio di sicuro. E fa sì che i top club tornino a bussare alla sua porta.

Calciomercato, la lunga lista del Psg: Allegri e Conte, ma non solo

‘Tuttosport’ oggi in edicola rilancia l’interessamento del Psg per Allegri. Psg che come aveva già raccontato L’Equipe in Francia segue anche Antonio Conte e altri nomi per la panchina. Serve un allenatore di polso, per segnare una inversione di tendenza in Francia, lì dove si continua a sognare il salto di qualità definitivo sotto forma di affermazione europea, ma che non arriva mai. Anche se il nome prioritario, oltralpe, per tutta una serie di motivi sarebbe naturalmente quello di Zinedine Zidane. Quanto ad Allegri, il Psg lo aveva già seguito in passato, salvo non trovare l’accordo economico. Da quel punto di vista, a Torino il livornese ha un lauto e lungo contratto e un progetto di lungo termine cui mettere mano. L’addio al momento appare difficile, ma certo tutto potrebbe cambiare di fronte a una offerta indecente proveniente da Parigi.