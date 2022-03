Rivoluzione totale | È pronto Conte per la panchina

Rivoluzione totale nella prossima estate: Antonio Conte finisce nel mirino della big. Tutti i dettagli

Primi mesi al Tottenham tra alti e bassi per Antonio Conte, che ha comunque portato subito entusiasmo e risultati in casa ‘Spurs’ trasformando Kane e compagni.

Il suo Tottenham è ancora in piena corsa per un posto in Champions League, nonostante la sconfitta di ieri nello scontro diretto con il Manchester United di Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta. L’ex Inter ha subito avuto un buon impatto anche sulla squadra inglese, ma sono già arrivate le prime frizioni sul mercato e le ambizioni del club. Conte si è poi scusato per lo sfogo delle scorse settimane, quando si era già parlato di una possibile separazione con il Tottenham. Il caso è rientrato ma l’allenatore italiano potrebbe comunque lasciare gli ‘Spurs’ a causa del corteggiamento di una big.

Dopo Paratici anche Conte nel mirino del PSG | Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, anche Conte è in corsa per la panchina del PSG che a fine stagione saluterà Mauricio Pochettino. Ma non solo. Il Paris Saint-Germain, infatti, starebbe valutando anche la posizione di Leonardo e non è da escludere una possibile separazione con l’attuale direttore sportivo. Tra i nomi valutati dalla società parigina c’è anche quello di Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus ora al Tottenham insieme a Conte. Il PSG starebbe già parlando con diversi direttori sportivi e proprio questa settimana sarebbero avvenuti nuovi contatti con lo stesso Paratici.