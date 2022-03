“Mi imbarazzerebbe”: l’ex Juventus all’attacco su Torino-Inter

L’errore di Guida in Torino-Inter continua a tenere banco: l’ex Juventus commenta l’ormai famoso episodio tra Belotti e Ranocchia

Continua a tenere banco l’episodio avvenuto durante Torino-Inter. Il rigore non concesso ai granata dopo l’intervento di Ranocchia su Belotti non è passato inosservato.

Guida (arbitro in campo) e Massa (al Var) dovrebbero essere ora fermati dal designatore Gianluca Rocchi per alcune settimane, una decisione che non serve a placare le polemiche.

A commentare quanto accaduto allo stadio ‘Grande Torino’ c’è Massimo Mauro, ex Juventus e Napoli, che commenta la giornata di Serie A e si sofferma anche sull’episodio tra granata e nerazzurri. Si parte dalla corsa scudetto, nella quale per Mauro non entrano i bianconeri: “Il Milan pur soffrendo ha vinto, la Juve è stata bravissima, l’Inter se l’è cavata, il pareggio ci stava, anche se l’episodio drammatizza la partita”.

Sulla squadra di Allegri, l’ex calciatore non ritiene possibile una rimonta: “La Juve per lo scudetto non credo possa farcela. Ha tre squadre davanti e non può sperare che tutte i tre perdano tre partite”.

Torino-Inter, Mauro: “Mi imbarazzerebbe”

Entrando nel dettaglio dell’errore in Torino-Inter, le parole di Mauro sono chiare: “C’è stato un peggioramento degli arbitri. Ci sono episodi che mi imbarazzerebbe ricevere a favore. Guida poteva fischiare, invece indica di andare avanti. La caduta di Belotti fa pensare più al fallo. L’arbitro deve essere bravo e non aspettare l’intervento della VAR“.