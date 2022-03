Torino-Inter, rigore negato ai granata: in arrivo la stangata

Torino-Inter: non si placano le polemiche su Guida e Massa per il mancato rigore assegnato ai granata ieri sera

Torino-Inter continua a far discutere. O meglio il mancato penalty ai granata per l’evidente fallo di Ranocchia su Belotti poco dopo la mezz’ora.

Nel mirino ci sono ovviamente l’arbitro Guida e Massa, ovvero l’addetto al Var che non ha chiamato all’on field review il fischietto di Torre Annunziata dopo la non assegnazione del tiro dal dischetto alla squadra allenata da Juric. Stando a ‘Gazzetta.it’ è in arrivo la stangata sia per Guida che per Massa, con quest’ultimo che fra due giorni dirigerà il ritorno degli ottavi di Champions tra Lille e Chelsea. A quanto pare il designatore Gianluca Rocchi ‘punirà’ entrambi con uno stop di 3-4 turni da scontare ovviamente nelle gare di Serie A.