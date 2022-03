Calciomercato, ultimatum per due rinnovi | La Juventus fiuta il colpo

Occhi puntati in Spagna per la Juventus, che potrebbe approfittare delle incertezze che vigono intorno a due pezzi pregiati del Barcellona

La Juventus di Massimiliano Allegri ha da tempo cambiato passo, con ben 15 risultati utili consecutivi in Serie A che sono valsi la grande rimonta ai danni delle squadre di testa. L’obiettivo minimo è consolidare il quarto posto Champions, ma arrivati a questo punto chissà che non provino anche ad insidiare le tre compagini di testa. Al contempo la dirigenza bianconera, dopo lo straordinario lavoro operato a gennaio con Vlahovic e non solo, è già proiettata anche a quanto potrà accadere la prossima estate.

In particolare la Juve si guarda intorno tra Italia ed Europa a caccia di calciatori che possano risultare anche come occasioni di mercato, facendo leva sui contratti, ed in relazione al loro reale valore. In particolar modo i bianconeri potrebbero lanciare uno sguardo a ciò che accade al Barcellona, altra big in rifondazione che sta cambiando passo in questi mesi.

Calciomercato, rinnovi ad un punto morto: ‘assist’ Juventus da Barcellona

Il nuovo Barça di Xavi ha cambiato marcia come la Juventus dopo un taglio radicale col recente passato, ma deve tutelarsi per ciò che concerne un paio di talenti importanti della squadra. Si tratta di Gavi e Ronald Araujo, due giovani di rilievo che hanno i rispettivi contratti in scadenza nel 2023 e necessitano quindi di rinnovi per evitare brutte sorprese.

Come evidenziato da ‘Sport.es’, entrambi hanno offerte succose e gli agenti chiedono stipendi che il club non può permettersi di pagare in questo periodo storico. Dagli uffici del Barcellona viene evidenziata come le posizioni siano distanti e la trattativa ad un vicolo cieco con un messaggio chiaro che trapela, ovvero ‘continueranno solo alle condizioni del Barça’. In questo contesto difficile, con i rinnovi di calciatori importanti e giovani ancora in bilico, non è da escludere che la Juventus, che era già stata accostata soprattutto ad Araujo, possa farci un pensierino.