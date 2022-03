Allarme Inter dopo il Torino, manca un vice Brozovic: il possibile colpo immediato per il club nerazzurro. Tutti i dettagli

È arrivato un altro passo falso per l’Inter di Simone Inzaghi che dopo il pareggio col Torino ha perso anche la vetta virtuale della classifica in attesa del recupero col Bologna.

Adesso i nerazzurri sono costretti ad inseguire il Milan di Pioli e dopo la sosta sono attesi dal decisivo scontro diretto con la Juventus, all’Allianz Stadium. A pesare nella trasferta di Torino è stata soprattutto l’assenza di Marcelo Brozovic. Il croato è l’uomo più importante di Inzaghi, il vero metronomo che fa girare tutta la squadra, ancora in attesa del rinnovo. Negli scorsi mesi il tecnico nerazzurro era stato piuttosto chiaro a riguardo: “Brozovic deve sbrigarsi a firmare, in campo è un giocatore straordinario. Sta facendo da anni le fortune dell’Inter”. Nell’immediato, però, alla luce dei problemi fisici del giocatore, la dirigenza dell’Inter potrebbe correre ai ripari alla ricerca di un vice Brozovic.

Calciomercato Inter, caccia al vice Brozovic | I nomi

Come noto, la FIFA ha liberato i calciatori stranieri che militano in Ucraina e Russia. Sono dunque diverse le occasioni per l’Inter per il vice Brozovic. Da Marcos Antonio, talento dello Shakhtar Donetsk di De Zerbi per il quale si potrebbe assistere ad un derby d’Italia sul mercato con la Juventus, a Barrios dello Zenit San Pietroburgo. Infine, come raccontato da Calciomercato.it, gli occhi sono puntati anche su Maycon: la possibilità di sbarcare in Italia per il centrocampista sono concrete. Il calciatore è disponibile fin da subito e sulle sue tracce potrebbe esserci anche l’Inter. Staremo a vedere.