CM.IT | Ore caldissime e colpo a zero per le big: dall’Ucraina alla Serie A

Il calciomercato potrebbe regalare un nuovo colpo decisamente interessante per le squadre di Serie A. Arriverebbe da un club ucraino

La guerra in Ucraina, i bombardamenti, i bollettini: una realtà tristissima di questi giorni, ma che, dal punto di vista calcistico, potrebbe regalare colpi interessanti sul calciomercato.

La FIFA, infatti, ha permesso ai giocatori militanti in club russi e ucraini di svincolarsi dall’attuale primavera fino al 30 giugno, visto il forzato stop del calcio. E alcune squadre di Serie A potrebbero approfittarne. Uno dei nomi che più stuzzica l’attenzione dei club migliori del campionato italiano è quello di Maycon. Il brasiliano ha iniziato la stagione con lo Shakhtar Donetsk, è un classe 1997 e rappresenterebbe un upgrade a centrocampo per diverse realtà di Serie A. Baricentro basso, tanta tecnica e tempi di gioco, il regista è in grado di offrire ritmi e tempi di gioco, organizzando la manovra con qualità, in pieno stile della scuola Shakhtar. Ora i club italiani ci pensano.

La possibilità #SerieA per #Maycon dello #Shakhtar esiste ed è concreta. Sul regista brasiliano, immediatamente disponibile, ci sono, però, anche squadre spagnole 🇪🇸 e portoghesi 🇵🇹. Sono ore caldissime, tutti gli scenari sono aperti @calciomercatoit #CMITmercato — Alessio Lento (@alessio_lento) March 9, 2022

Serie A, ore calde per l’arrivo di Maycon

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, la possibilità di sbarcare in Italia per Maycon sono concrete. Il calciatore è disponibile fin da subito e, dunque, sono diversi club a valutare il suo profilo, squadre della parte sinistra della classifica. Non tutte le squadre, però, possono usufruire di questa ‘sessione speciale’ di calciomercato, dato che non hanno un posto da extracomunitario disponibile. Le squadre ancora con slot libero sono Atalanta, Juventus, Inter, Bologna, Torino, Cagliari e Sampdoria.

Un nome del genere comunque non drizza le antenne solo dei club italiani. Anche squadre spagnole e portoghesi sono molto attente all’evolversi della situazione relativa il brasiliano. Diverse piste, quindi, restano in piedi per il prossimo futuro di Maycon, pronto a continuare la sua carriera in Europa.